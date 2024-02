Napoli: che occasione dal Barcellona, ADL lo strappa alla Juve

Il Napoli contro il Barcellona si gioca il passaggio del turno in Champions League, ma le due squadre sono pronte a trattare un colpo a sorpresa. I dettagli.

Una stagione da dimenticare per il Napoli. I partenopei vogliono mettersi alle spalle questo periodo e guardare con maggiore fiducia al futuro. Le idee di ADL sono chiare e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, il Napoli potrebbe piazzare un colpo di calciomercato importante dal Barcellona. ADL sarebbe addirittura pronto ad anticipare la Juventus per rendere la squadra ancora più competitiva. Vedremo cosa succederà e se alla fine si potrà oppure no arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi prende ADL

Per il Napoli questa è una stagione sicuramente da dimenticare. Ora con Calzona si prova a raggiungere il quarto posto per salvare un minimo l’annata. Naturalmente ADL non ha nessuna intenzione di abbandonare i sogni importanti e per questo motivo sta già lavorando alla prossima stagione. Sono in corso le valutazioni del caso e capire meglio su quali obiettivi andare per cercare di regalarsi altri successi. I ragionamenti in corso e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

In particolare, il Napoli ha individuato in Raphinha il rinforzo giusto in ottica calciomercato estivo. Si tratta di un calciatore ormai in uscita dal Barcellona e che potrebbe fare a caso dei partenopei. La Juventus ci aveva pensato, ma non sembra intenzionata ad affondare il colpo.

Il brasiliano potrebbe consentire al Napoli di fare un salto di qualità molto importante soprattutto nel reparto offensivo. Naturalmente fino al termine della stagione potrebbe succedere di tutto e non escludiamo dei nuovi cambi di programma. Ma si tratta di un qualcosa da seguire da vicino nelle prossime settimane.

