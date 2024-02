Cambia l’ennesima panchina: “Non ci sono più le basi ambientali”

Stagione di esoneri per il campionato italiano, Serie A in procinto di salutare il tecnico: non sarà più lui l’allenatore

Con questa Serie A non ci si annoia mai, specialmente per quanto riguarda gli avvicendamenti in panchina. Durante la stagione 2023/24 ne sono successe di tutti i colori e, stando alle ultime sul massimo campionato italiano, la sensazione è che il bello debba ancora venire. Terremoto ai piani alti del campionato, dove nemmeno chi è prossimo a strappare un pass per la prossima Champions League è certo del proprio incarico.

Ennesimo ribaltone in vista per il calcio italiano. A farlo è stato ancora una volta Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di salvaguardare il suo Napoli affidandosi al secondo esonero stagionale. La falsa partenza di Rudi Garcia non è niente in confronto agli scarsi risultati portati da mister Walter Mazzarri.

Allenatore che è stato da poco esonerato e che ha lasciato la propria panchina a Francesco Calzona, ex braccio destro di Maurizio Sarri che ha deciso di mettersi in proprio. A proposito di panchine che traballano, anche il tecnico attualmente alla guida della Lazio è tutt’altro che certo del proprio posto da allenatore. L’ultima novità ha dell’incredibile.

Soprattutto perché appena qualche giorno fa il presidente aveva speso parole al miele nei suoi confronti, oggi sembra invece destinato a cambiare tutto. Aria di separazione tra il Milan e Stefano Pioli che, secondo l’esperto di vicende rossonere Carlo Pellegatti, a partire dal prossimo campionato non sarà più l’allenatore del Milan.

“Pioli non sarà l’allenatore del Milan l’anno prossimo perché non ci sono più le basi ambientali e forse tecniche. Pioli è persona degna, mi auguro possa trovare squadra e continuare la sua carriera. Non si può continuare. Sono sollevato, sennò si va a sfinimento”, le parole di Pellegatti.

Pioli via dal Milan a fine stagione: i candidati per la panchina rossonera

Colpo di scena, ma nemmeno così tanto… In casa del Diavolo dopo le belle parole spese dal numero uno Gerry Cardinale che aveva rassicurato l’ambiente e il tecnico dicendo che era soddisfatto del proprio lavoro. Oggi, invece, Pioli e il Milan sembrano nuovamente distanti. Forse, questa volta, lo sono più che mai. Insomma, nei prossimi mesi il Milan dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il sogno proibito continua ad essere Antonio Conte ma c’è più di un problema. Oltre all’ingaggio e agli acquisti, il tecnico salentino non è in linea con il nuovo progetto societario intenzionato a puntare sui giovani. Per questo si è tornati a parlare con grande insistenza di Raffaele Palladino del Monza ma anche di Francesco Farioli del Nizza, questi sono i due nome in pole position per il dopo Pioli.