Clamoroso Allegri: addio Juve ma resta in Serie A

Sembra sempre più probabile l’addio di Allegri alla Juve al termine di questa stagione: il tecnico vuole un’altra avventura in Serie A

Massimiliano Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus e la società bianconera continua a ribadire la massima fiducia al tecnico livornese. Tuttavia nelle ultime settimane in cui la squadra ha raccolto solo due punti in quattro gare, vedendo sfumare definitivamente i sogni scudetto, le voci di un addio a fine stagione sono cominciate a diventare sempre più numerose e insistenti.

Al momento, infatti, non è previsto alcun incontro tra la Juve e Allegri per parlare del rinnovo di contratto e proprio questo aspetto solleva molti dubbi sulla permanenza dell’allenatore toscano. D’altronde, se da una parte non si può non riconoscere ad Allegri la bravura nell’aver gestito la Juventus in una fase di rinnovamento, guidando la barca anche durante la tempesta della scorsa stagione e lanciando diversi giovani provenienti dalla Next Gen, dall’altra è anche vero che dal suo ritorno in bianconero la Juve non ha più alzato nemmeno un trofeo.

Ecco perché sono in corso riflessioni in questi giorni alla Continassa: l’obiettivo della qualificazione in Champions, salvo clamorosi crolli, non dovrebbe essere in discussione, ma non è detto che basti per far proseguire questa seconda avventura di Allegri in bianconero.

In più c’è anche chi sostiene che lo stesso Allegri non sia più disposto a reggere l’enorme pressione generata da questa situazione e dalle continue critiche della tifoseria.

La separazione a fine stagione è quindi considerata un’ipotesi sempre più probabile anche da chi Allegri lo conosce molto bene. Ubaldo Righetti ha militato con Allegri nel Pescara nei primi anni ’90 ed è rimasto grande amico dell’allenatore della Juventus: proprio l’ex difensore si è detto certo che al termine di questa annata la Juve e Allegri si separeranno. Intervenuto come ospite alla Domenica Sportiva, Righetti si è lasciato sfuggire una dichiarazione che non ha bisogno di interpretazioni.

Clamoroso Allegri: con la Juve è finita, ma resta in Italia

L’ex romanista ha spiegato che l’allenatore toscano finirà certamente il campionato sulla panchina della Juventus ma terminata la stagione prenderà altre strade. L’obiettivo di Allegri è infatti quello di vivere nuove esperienze. All’estero? Non secondo Righetti, che ritiene probabile una nuova avventura del tecnico di Livorno in Serie A. Quando gli viene chiesto quale può essere la sua prossima squadra, il 60enne fa il nome della Roma: “La città gli piace, ci è già andato vicino qualche anno fa”.

Scartato invece il Napoli, che ha appena esonerato Mazzarri affidandosi al CT della Slovacchia, Francesco Calzona. Ma chi potrebbe prendere il posto di Allegri alla guida della Juventus? Righetti crede che ormai i tempi siano maturi per un ritorno di Antonio Conte a Torino: “La Juve gli piace tanto – ha detto l’ex difensore – al Milan invece non lo vedo proprio”.