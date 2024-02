Doppia cessione e reparto stravolto: ultim’ora Napoli

Arriva una svolta per il mercato del Napoli in vista della prossima stagione: doppia cessione alle porte e un intero reparto stravolto da De Laurentiis

Il Napoli è pronto a decisioni drastiche in vista della prossima stagione. Le difficoltà riscontrate durante quest’annata tolgono ogni dubbio ad Aurelio De Laurentiis su cosa dovrà fare la prossima estate: rivoluzionare i partenopei. In tutti i reparti, al di là di quello che si deciderà per l’allenatore dopo il nuovo cambio di queste ore, ci saranno delle uscite e soprattutto degli ingressi importanti.

Un reparto che il Napoli ha sicuramente l’intenzione di stravolgere è la difesa. Nessuno degli attuali centrali ha convinto come in passato. C’è anche da dire che i compiti sono stati spesso agevolati da Koulibaly prima e da Kim l’anno scorso. Quest’anno manca un vero leader.

Rrahmani è un ottimo difensore, ma spicca se accanto a lui c’è un top in difesa. Il kosovaro non lo è, almeno non ancora… Insomma dipende da chi ha al suo fianco. Con uno forte risalta anche lui, con uno che va in difficoltà, va in difficoltà anche lui. Resta comunque il miglior centrale a disposizione ed è probabile la sua conferma per l’anno prossimo dove però dovrà arrivare un leader da affiancargli.

Nelle ultime ore si parla di un intero reparto stravolto la prossima estate. D’altronde nessuno ha convinto, a partire da Natan arrivato da sconosciuto come il nuovo-Kim ma non si è dimostrato all’altezza. Juan Jesus, trovatosi ad essere imprescindibile dopo innumerevoli stagione da comprimario di lusso alla Roma, all’Inter e poi al Napoli, può essere al massimo un rincalzo, non il titolare. E anche Ostigard non è esente da critiche.

Napoli, Juan Jesus e Ostigard verso l’addio

A fine anno potrebbero salutare tutti, in particolare Juan Jesus e Ostigard. I due andranno via anche a cifre minime, il brasiliano può lasciare addirittura a zero. Il Napoli vuole stravolgere l’intera difesa, il reparto fin qui non ha per nulla convinto. Non si baderà molto al ricavato, l’importante sarà cedere tali giocatori per poterne comprare di altri.

Servirà un ottimo lavoro da parte degli scout azzurri, chiamato a individuare almeno un paio di difensori utili alla causa di un certo spessore, a partire possibilmente da un leader top. Al momento i nomi sono ancora top secret, si sta iniziando a lavorare in questi giorni. Non c’è più Giuntoli, una garanzia in questo senso. Servirà il ‘fiuto’ di Meluso, magari agevolato dall’acquisto di qualche giocatore che già milita in serie A come poteva essere Perez dell’Udinese a gennaio.

