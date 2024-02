Duecento milioni: non solo Osimhen, il Psg disintegra il Napoli

Non solo Victor Osimhen: il PSG vuole anche un altro dal Napoli ed è pronto a sferrare l’offerta mostruosa da 200 milioni per il doppio colpo

Il PSG sogna il doppio scippo in casa Napoli. Non solo Victor Osimhen, il quale sembra essere sempre più orientato verso il club transalpino, nonostante resisti la pista che porta in Premier.

La prossima estate i parigini dovranno fare di necessità virtù con l’addio di Mbappe al Real Madrid. A quel punto, per sopperire alla forza dell’asso francese che includeva più giocatori in uno, il PSG vorrebbe sostituirlo con due profili di spessore. Un attaccante di razza e uno più di fantasia.

Il nigeriano è sicuramente uno dei giocatori più appetibili dall’intero panorama europeo, dopo lo scudetto vinto da protagonista con il Napoli la scorsa stagione. Come noto la sua avventura all’ombra del Vesuvio sta volgendo verso il termine, nonostante il rinnovo siglato qualche mese fa.

Il giocatore lascerà così il capoluogo partenopeo ed è pronto a portare la miglior offerta, per riconoscenza verso gli azzurri e far monetizzare quanto più possibile. Ma sul futuro non ci sono dubbi: andrà via.

I transalpini se vorranno il nigeriano devono comunque pagare la clausola imposta da De Laurentiis, superiore ai 120 milioni di euro. Per l’altro colpo si era vociferato di Leao dal Milan ma nelle ultime ore nella mente dei parigini sta balenando un’altra idea: fare spesa completa dal Napoli, senza dover trattare con più società.

Il PSG, infatti, starebbe puntando anche Khvicha Kvaratskhelia.

Non solo Osimhen: il PSG punta anche a Kvaratskhelia, affare da 200 milioni

Un doppio scippo che avrebbe del clamoroso per il Napoli. De Laurentiis è pronto ad opporsi fin quando potrà, ma se la volontà del georgiano sarà simile a quella del nigeriano, poco potrà farci. Con ogni probabilità la cifra richiesta sarà superiore ai 200 milioni di euro. Si partirà da questa base, ma conoscendo De Laurentiis e il prezzo del solo attaccante nigeriano, resta plausibile che per il doppio colpo venga richiesto qualcosa in più della canonica cifra di 200 milioni.

Nei prossimi mesi si saprà tutta la verità, anche in base al rinnovo del classe 2001, che ad oggi è fermo. Il PSG potrebbe inserirsi e arrivare così al georgiano, forte dal fatto che con ogni probabilità il Napoli la prossima stagione potrebbe non disputare la nuova Champions League. Kvara senza rinnovo andrà via e il PSG è pronto a fare la sua parte per convincerlo a seguire Osimhen. Sarebbe una mazzata tremenda per i tifosi azzurri.

