Gattuso torna subito in Serie A: doppio ‘regalo’ dal Napoli

Gennaro Gattuso è pronto a fare il suo clamoroso ritorno in Serie A: doppio colpo, lasciano il Napoli per lui

Il Napoli ha intenzione di chiudere nel migliore dei modi una stagione travagliata, prima di gettarsi a capofitto sulla prossima sessione di calciomercato. Un’estate che promette di essere bollente per gli azzurri che, a sorpresa, potrebbero tornare a ‘trattare’ con Gattuso: lo scenario è clamoroso.

Il recente esonero di Walter Mazzarri ha lasciato i tifosi del Napoli abbastanza storditi. Perché il rendimento degli azzurri è stato a dir poco agghiacciante, anche rispetto alla gestione Garcia. Ma c’è il timore che il problema possa essere più profondo e riguardare più di tutto e tutti la rosa dei partenopei. In particolar modo in difesa, un reparto che ne ha fatte di cotte e di crude e che al centro non vede dai tempi di Kim un vero e proprio leader in grado di guidare i compagni.

Ecco perché De Laurentiis ha fatto mea culpa, provando a porre rimedio già nel mese di gennaio con diversi innesti mirati. Non bastera per il futuro, un futuro che con grande sorpresa di molti potrebbe ripresentare Gennaro Gattuso ai nastri di partenza della Serie A tra qualche mese.

Il tecnico calabrese è stato recentemente esonerato dal Marsiglia, dopo sei mesi abbastanza deludenti alla guida della squadra francese nona in Ligue 1. Ecco quindi che sembrerebbe prendere sempre più corpo un’opzione davvero intrigante per Gattuso: è già pronto ad attingere dalla schiera di talenti di casa Napoli.

‘Doppietta’ da Napoli: li vuole Gattuso

Sono diverse le soluzioni che potrebbero presentarsi per ‘Ringhio’ al termine dell’attuale annata calcistica. Ed in Serie A una in particolare potrebbe diventare realtà: il Torino. Il lavoro di Juric è al vaglio di Cairo e Vagnati e non è escluso che l’allenatore croato possa essere rimpiazzato.

Proprio da Gattuso che metterebbe in primo piano dopo il suo arrivo sulla panchina granata in pole position due talenti azzurri. Il primo è sicuramente Gianluca Gaetano, calciatore che Gattuso conosce e stima: il 23enne, avendo trovato poco spazio in azzurro, è impegnato in prestito con la maglia del Cagliari in questa seconda parte di stagione.

Occhio poi ad Alessio Zerbin, che ha fatto il medesimo percorso di Gaetano scegliendo a titolo temporaneo il Monza come sua ‘casa’ fino al 30 giugno 2024. La dirigenza granata potrebbe tentare di prenderli entrambi in prestito secco: non è però da escludere che il ds Vagnati possa tentare di aggiungere un’opzione di riscatto a determinate condizioni.