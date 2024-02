Lascia Napoli per Bologna: arriva il regalo per l’Europa

Il giocatore la prossima estate è pronto a lasciare Napoli per approdare al Bologna: il regalo per la probabile qualificazione in Europa

Pronto l’addio al Napoli per un giocatore che è da sempre di proprietà degli azzurri. Il suo futuro può essere al Bologna, una sorta di regalo per l’Europa dei felsinei che potrebbe arrivare al termine di questo campionato da favola dei felsinei. Fin qui hanno fatto benissimo, lottando addirittura per la qualificazione in Champions League, chissà se riusciranno a restare a questi livelli fino a fine campionato.

I rossoblù, insieme ad Atalanta e Inter, sono sicuramente i più in forma in serie A e dopo la vittoria di Roma sulla Lazio, sono già iniziate le speculazioni su quello che potrebbe essere il futuro (in Europa) dei felsinei. Probabilmente la prossima estate in molti busseranno alla porta per i gioielli che si sono messi in luce quest’anno. A partire da Thiago Motta, tanti i big che possono lasciare il capoluogo emiliano, destinati alle grandi. Non solo il condottiero ma anche la stella Zirkzee, Ferguson, Calafiori giusto per fare qualche nome.

Lascia il Napoli per Bologna: regalo Folorunsho per l’Europa

Una volta ceduti alcuni pezzi da novanta, bisognerà sicuramente rinforzare una rosa che con molta probabilità dovrà affrontare qualche coppa europea per la prima volta dopo più di venti anni. Gli uomini mercato del Bologna sono pronti a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis per chiedere un giocatore attualmente di proprietà degli azzurri.

Michael Folorunsho, centrocampista classe ’98 è di proprietà del Napoli dal 2019, dopo aver fatto la trafila nelle giovanili della Lazio (club per il quale fa il tifo). Non ha però mai giocato in maglia azzurra, essendo stato ceduto in prestito almeno una volta l’anno, se non due nel corso di una singola stagione. Dalla scorsa estate gioca al Verona, dove si sta mettendo in luce con continuità in questa annata. Sembra essere definitivamente esploso, e comunque vada l’esperienza con l’Hellas a fine stagione per lui è in programma un rientro alla base, a Napoli.

Probabilmente lo farà solo per essere di nuovo ceduto, magari questa volta a titolo definitivo. Sul giocatore romano è finito il Bologna. I felsinei lo hanno puntato come uno dei principali rinforzi del nuovo corso, a partire dalla prossima estate.

