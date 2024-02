Napoli, ADL contro il Sindaco: si va in tribunale subito

Un momento decisivo per De Laurentiis che ha optato per il colpo di scena Calzona. ADL contro il Sindaco, cosa sta succedendo?

Il Napoli sarà impegnato nelle prossime ore in Champions League in una sfida davvero decisiva contro il Barcellona. Sarà la prima di Calzona come allenatore della squadra partenopea, ma nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha citato al Tar anche il Comune di Napoli. Cosa sta succedendo?

Napoli, la verità di ADL: cosa pensa delle spese straordinarie

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, il presidente De Laurentiis ha citato al Tar il Comune di Napoli visto che non vorrebbe pagare i 12mila euro per Napoli-Real Madrid a causa della presenza dei vigili urbani per iil servizio straordinario delle partite allo Stadio Maradona. Per il club partenopea quella spesa spetterebbe al Comune.