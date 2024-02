Napoli, Calzona traghettatore: “De Laurentiis punta su un tecnico di Serie B”

Francesco Calzona è solo un traghettatore per il Napoli, il tecnico per l’anno prossimo sarà un altro: ecco tutti i dettagli

Ennesimo colpo di scena nella stagione del Napoli. Francesco Calzona è arrivato nella giornata di ieri, alla vigilia del super match degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, a sostituire Walter Mazzarri. Ennesimo ribaltone sulla panchina degli azzurri dopo il cambio che già c’era stato tra Garcia e lo stesso Mazzarri a novembre. La stagione non svolta e la situazione è sempre più critica.

Ecco perché De Laurentiis per cercare di salvare il salvabile ha scelto quello che sembra essere a tutti gli effetti un altro traghettatore: si tratta di Francesco Calzona, già al Napoli come vice di Sarri prima e di Spalletti poi. Adesso guiderà la squadra da primo, nonostante in molti non lo ritengono pronto a questi livelli.

Non era facile, però, trovare un allenatore in grado di accettare solo tre mesi di contratto. ADL vuole provarle tutte per scrollarsi dall’attuale decimo posto in serie A e provare ad arrivare in Champions League. A giugno, in ogni caso, sarà rivoluzione con un nuovo tecnico pronto ad arrivare.

Ne ha parlato il giornalista Arturo Minervini a Radio Napoli Centrale, svelando un incredibile retroscena su chi avrebbe in mente il patron azzurro in vista del nuovo progetto a partire dalla prossima estate. La rivelazione è pronta a scioccare tifosi e addetti ai lavori.

Calzona traghettatore del Napoli: “De Laurentiis punta su Bianco”

“Il Napoli di quest’anno è imbarazzante, fa meno gol di tutti in serie A”, attacca il collega. Che poi entra a gamba tesa sulla sfera tecnica: “Mazzarri non ha avuto l’onestà intellettuale di di mettersi. Calzona non credo possa avere chance di permanenza perché è solo un traghettatore”. E qui poi fa una rivelazione su chi punterebbe De Laurentiis in vista dell’anno prossimo: “Al patron piace molto Paolo Bianco del Modena, ADL sta cercando il nuovo De Zerbi o il nuovo Sarri”.

Possibile che un tecnico con una sola esperienza in serie B possa arrivare addirittura al Napoli facendo un salto così in avanti? Per Minervini è possibile, e il nome dato potrebbe sparigliare tutta la concorrenza. Altro che Mourinho, Klopp o Conte. In ogni caso il giornalista conclude il suo intervento parlando di Calzona: “Si giocherà le sue carte, sicuramente dipenderà dai risultati e dal gioco che esprimerà”.