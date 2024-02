Napoli, c’è la fila per lui in Serie A: muro di De Laurentiis

Un giocatore della rosa del Napoli sembra aver attirato l’attenzione di molti club di Serie A: De Laurentiis è pronto a fare muro

Non arrivano solo brutte notizie per il Napoli in questa seconda parte di stagione. Nonostante i risultati negativi, che portano la squadra al nono posto in classifica rendendo questa la peggiore annata di un club Campione d’Italia in carica, e le polemiche dei tifosi con la società, ci sono comunque delle buone notizie che potrebbero dare speranza ai tifosi.

Innanzitutto il secondo cambio di allenatore in stagione, con l’esonero di Walter Mazzarri e l’ingaggio di Francesco Calzona, potrebbe dare nuova linfa ai giocatori, con un tecnico che già conosce l’ambiente, che ha lavorato nello staff di due tra i migliori allenatori degli ultimi anni come Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, inoltre, può sorridere guardando i giocatori mandati in prestito, che stanno facendo bene e stanno crescendo molto, e potrebbero essere validi elementi della rosa anche per la prossima stagione. Uno, in particolare, avrebbe già attirato l’attenzione di tutta una serie di club italiani pronti anche a prenderlo già dalla prossima estate.

Si tratta di Gianluca Gaetano, centrocampista azzurro attualmente in prestito al Cagliari che, dal suo arrivo in Sardegna, si è imposto subito come pedina fondamentale del reparto rossoblu e come uno dei migliori giocatori nell’organico a disposizione di mister Claudio Ranieri.

Napoli, Gaetano fa gola a tutti: quattro club su di lui, De Laurentiis fa muro

In tre partite giocate con la nuova maglia, infatti, delle quali due da titolare, il ragazzo originario di Cimitile ha segnato due gol, con il gran tiro da fuori contro la Lazio che resta una delle reti più belle viste in quest’annata fino ad ora e il colpo di testa contro l’Udinese che ha permesso ai suoi di evitare la sconfitta e fissare il punteggio sull’1-1.

Viste le sue prestazioni e la crescita costante che sta dimostrando, potrebbero essere tante le squadre che, in estate, potrebbero andare alla carica per il classe 2000. In pole position ci sarebbe l’Atalanta, sempre attenta alla crescita di giovani talenti da poter inserire in un organico già forte e di grande prospettiva. Oltre ai nerazzurri, anche il Bologna, il Torino ed il Genoa potrebbero chiedere informazioni al Napoli in vista dell’estate.

La posizione di Aurelio De Laurentiis, però, è chiara: il nuovo allenatore, chiunque sia, valuterà tutti i giocatori della rosa prima di prendere una decisione e, soprattutto, Gaetano è uno dei giovani sui quali la società punta anche per il futuro. L’unica soluzione per cedere il ragazzo sarebbe quella di mandarlo ancora una volta in prestito, anche se tutto ciò avverrebbe solo dopo il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2025.