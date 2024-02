Occhio Napoli, Calzona può andare subito via: cosa succede

Un nuovo colpo di scena arriva per il Napoli con il neo tecnico Francesco Calzona che potrebbe andare via molto presto

La stagione del Napoli sta diventando sempre più complicata e paradossale. Arrivano delle condizioni importanti per trattenere il neo tecnico Calzona.

I tre cambi in panchina hanno dimostrato come il post Spalletti sia stato molto più che traumatico. I campioni di Italia hanno ufficializzato l’ingaggio di Francesco Calzona come nuovo tecnico, l’attuale CT della Slovacchia prende il posto di Walter Mazzarri.

Il mister toscano paga la media punti inferiori a quella di Garcia (1.2 contro 1.7), con gli azzurri che dovranno tentare una risalita importante in classifica, almeno per agguantare una posizione in Europa – Champions League e quindi Mondiale per Club 2025 – nella prossima stagione.

Non sarà facile per Calzona riportare il sereno a Napoli, peraltro stanno emergendo delle clausole particolari per il neo allenatore. La federazione slovacca ha pubblicato una nota dove mette in chiaro tutte le sue condizioni, Calzona potrebbe sciogliere il suo accordo con i campani se non sarà rispettata una delle tre clausole stabilite.

Calzona-Napoli, i dettagli sull’accordo

Calzona è stato così vincolato alle condizioni della Federcalcio slovacca che ha concesso il lasciapassare per il Napoli ma aveva già rinnovato il contratto del selezionatore. Calzona è legato alla nazionale slovacca sino al 2025, con eventuale accordo automatico che scatterebbe all’anno successivo in caso di qualificazione al Mondiale.

L’accordo tra Calzona e il Napoli sarà quindi limitato nel tempo, valido sostanzialmente fino al termine della stagione. Non ci sarebbe la possibilità di prolungare il doppio ruolo, la SFZ in ciò è stata chiara, confermando come i contatti tra il Napoli e la Federazione siano avvenuti nella serata di domenica. Sono tre i punti che dovranno essere rispettati dal Napoli e da Calzona per non irritare ulteriormente i vertici slovacchi.

In primis, l’accordo previsto vale dal 19 febbraio scorso sino all’ultima partita del Napoli in campo italiano o europeo. Dopo l’ultimo match, infatti, il tecnico non avrebbe più vincoli con la società, visto che poi sarà chiamato a preparare il ritiro della Slovacchia in vista di Euro 2024.

Nel secondo punto, la federazione ha ricordato a Calzona di dover rispettare tutti i vincoli come commissario tecnico e, come terzo precetto, essere a disposizione della Nazionale nei periodi indicati dal calendario calcistico internazionale, presenziando inoltre alle conferenze stampa che precedono i match della Slovacchia.

La SFZ ha tenuto quindi a ribadire come, la violazione di uno di questi tre punti, porterebbe all’addio immediato da Napoli di Calzona, che come sua priorità avrà comunque la preparazione agli europei di giugno in Germania.