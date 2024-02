“Rapporto logorante”: polveriera Napoli, la verità su De Laurentiis

Reduce dalla trionfale cavalcata scudetto, il Napoli sta vivendo una stagione complicatissima: la gestione di De Laurentiis fa discutere

Prima Rudi Garcia, adesso Walter Mazzarri: in casa Napoli si è assistito al secondo ribaltone nel giro di pochi mesi. Dopo l’esonero del francese, la squadra azzurra ha addirittura peggiorato il suo rendimento, scivolando al nono posto in classifica, fuori dalla zona valida per la qualificazione alle prossime coppe europee. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, non ha avuto altra scelta che optare per un ulteriore cambio della guida tecnica.

“Ringrazio Walter Mazzarri, amico della famiglia De Laurentiis e del Napoli, per aver sostenuto la squadra in un momento complesso. Resterà nel cuore dei napoletani e della nostra famiglia. Bentornato a Francesco Calzona, che ha già lavorato con noi sia con Sarri che con Spalletti”, ha scritto il patron della compagine partenopea su X, ufficializzando di fatto l’ingaggio del terzo allenatore della stagione 2023-2024.

Il ritorno di Calzona all’ombra del Vesuvio – col nativo di Vibo Valentia che continuerà a recitare anche il ruolo di ct della Slovacchia – è stato accolto con favore dai tifosi azzurri e dagli addetti ai lavori, convinti che il 55enne sia l’uomo giusto per riportare la “grande bellezza” all’ombra del Vesuvio.

Tuttavia, c’è anche qualcuno che ritiene la scelta del patron abbastanza controversa, così come la sua gestione del club dall’estate fino ad oggi. Ci riferiamo a Paolo De Paola, ex direttore di Corriere dello Sport e Tuttosport, il quale ha espresso il suo punto di vista ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Napoli, altro cambio in panchina: De Paola ‘distrugge’ De Laurentiis

Secondo De Paola, nel dettaglio, Calzona sarebbe “l’ennesimo colpo assurdo della stagione” e “quanto si sta vedendo a Napoli è fuori da qualsiasi logica”. “C’è un movimento impazzito attorno alla squadra. C’è una crisi isterica, un anno di assestamento andava dato e tutelato. De Laurentiis ritiene di poter fare tutto da solo e i risultati mostrano il contrario, è stato smarrito il buon senso! Calzona come traghettatore la capisco poco”, ha aggiunto il giornalista.

Il 66enne ritiene che “il vero problema del Napoli sta nello spogliatoio, non nell’allenatore” e che la ricerca continua al 4-3-3 “sta diventando sul serio un’ossessione” per il presidente. “Non so se De Laurentiis abbia nostalgia continua del Sarrismo, ma di certo ci sono tante contraddizioni“, ha sottolineato.

Il noto collega, infine, ha concluso il suo intervento con l’ennesima entrata in gamba tesa: “De Laurentiis ha vinto uno Scudetto a sorpresa, perché Spalletti e Giuntoli furono due maghi nel creare la chimica perfetta. Questo non solo ADL non l’ha capito, l’ha quasi invidiato“. Insomma, la convinzione di De Paola è che la causa di tutte le disavventure stagionali del Napoli sia da ricollegare all’operato dell’imprenditore romano.