A giugno a Napoli, De Laurentiis ha già scelto: clamoroso ritorno

Al termine della stagione in corso, il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe mettere in atto un clamoroso ritorno sulla panchina del Napoli.

In questo momento nel mondo Napoli regna la confusione. Il secondo esonero nel giro di qualche mese messo in atto dal presidente Aurelio De Laurentiis ne è la chiara dimostrazione. Dopo il fallimento Rudi Garcia, la stessa sorte è toccata anche a Walter Mazzarri, il quale era stato richiamato per compattare la squadra campione d’Italia in carica.

Niente da fare, anzi. Il team partenopeo è addirittura peggiorato rispetto alla gestione Garcia, il che è tutto dire. Mazzarri non è riuscito a ridare equilibrio ed entusiasmo ad un gruppo di calciatori che andrà necessariamente rivoluzionato durante la prossima sessione estiva di calciomercato. In tal senso, l’inevitabile cessione di Victor Osimhen senza dubbio aiuterà il club campano.

Il bomber classe ’98 presenta nel contratto una clausola rescissoria da 130 milioni di euro, cifra che consentirebbe al Napoli di realizzare degli investimenti importanti al fine di dare nuova linfa all’intero ambiente napoletano. Ora De Laurentiis ha scelto di affidare momentaneamente la panchina a Francesco Calzona, che almeno fino a giugno potrà svolgere il doppio incarico di commissario tecnico della Slovacchia e tecnico del Napoli, appunto.

Si trattasi di un professionista abbastanza affidabile, non a caso in passato è stato sia il vice di Maurizio Sarri che di Luciano Spalletti. E ha già avuto modo di accumulare esperienza all’interno del contesto partenopeo. Insomma, Calzona in teoria sa come muoversi, però non sarà ugualmente una passeggiata ritrovare la retta via.

È l’ultima mossa disperata di De Laurentiis per cercare di ottenere quantomeno la qualificazione in Champions, ma la decisione inaspettata del patron romano potrebbe anticipare uno scenario a dir poco clamoroso in vista della prossima annata sportiva.

Napoli, ritorno clamoroso di Sarri in panchina: Moggi lo dice chiaramente

La società, infatti, punta a rimpiazzare anche Calzona nei mesi a venire, affidandosi ad un allenatore che dia maggiori garanzie. L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha espresso la propria opinione su questa mossa del Napoli attraverso l’editoriale su ‘Libero’.

Moggi, entrando più nello specifico, sostiene che la mossa Calzona “potrebbe far supporre l’ennesimo colpo di scena di De Laurentiis per la prossima stagione: il ritorno sulla panchina napoletana di Maurizio Sarri“. L’attuale mister della Lazio fece breccia nel cuore dei tifosi azzurri, che lo riaccoglierebbero a braccia aperte.

Tolto il successo di misura ai danni del Bayern Monaco, finora la stagione biancoceleste di Sarri è stata abbastanza deludente. In più, il rapporto con Claudio Lotito non è idilliaco, per usare un eufemismo. L’addio è un’ipotesi da tenere in considerazione e De Laurentiis, nel caso, potrebbe valutare concretamente di approfittarne.