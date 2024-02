Anguissa ai saluti: colpo di scena Napoli, c’è l’offerta

Zambo Anguissa ed il Napoli, l’addio è ormai sempre più vicino: ecco l’offerta che porterà il gioiello lontano dagli azzurri

La stagione del Napoli ha vissuto nei giorni scorsi l’ennesimo scossone. L’epoca Mazzarri, alla sua seconda avventura alla guida dei partenopei, si è già conclusa. Spazio a Francesco Calzona che dovrà, in qualche modo, tentare di rimediare ai danni accumulati negli ultimi mesi.

Aurelio De Laurentiis non ha potuto fare altro che cambiare per la seconda volta in pochi mesi, dopo il dovuto esonero di Garcia, l’allenatore del Napoli. Perché Mazzarri, arrivato con l’idea di traghettare gli azzurri fino a fine campionato, ha – numeri alla mano – fatto peggio del francese. Parallelamente, indipendente da come finirà la stagione azzurra, è il calciomercato a tenere alta su di sé l’attenzione per la prossima estate.

Il club campione d’Italia in carica, per mano del suo presidente, ha deciso: da giugno sarà rivoluzione. E nonostante siano già arrivati rinforzi di peso come Ngonge – recentemente in gol – Mazzocchi, Traorè e Dendoncker, non è escluso l’approdo a Castelvolturno di profili anche più prestigiosi. Occhio, però, alle cessioni.

Inevitabili e già scritte quelle di Victor Osimhen – per il quale l’ipotesi più accreditata rimane il PSG – e Piotr Zielinski – promesso sposo dell’Inter – ma non saranno le sole. Anche Zambo Anguissa sembrerebbe in procinto di trasferirsi molto lontano da Napoli. Il forte centrocampista camerunense, che piace da tempo a tante società soprattutto dalla Premier, sembrerebbe vicinissimo alla sua prossima destinazione.

Offerta irrinunciabile: il Napoli saluta anche Anguissa

Arrivato a Napoli nell’agosto 2021 per una spesa complessiva di poco superiore ai 17 milioni finiti nelle casse del Fulham, Zambo Anguissa è destinato a fare ritorno in Premier League. Contratto in scadenza il 30 giugno 2025: nonostante la possibilità di un’opzione di rinnovo biennale, la cessione è già certa.

È il Tottenham il club pronto a fare uno sforzo economico importante per regalare a Postecoglou un centrocampista dalle grandi capacità muscolari in mezzo al campo. Gli ‘Spurs’ in estate, con ogni probabilità, dovranno rimpiazzare Hojbjerg: e Anguissa seppur con caratteristiche assai diverse potrebbe fare decisamente comodo alla mediana londinese.

Sarebbe già pronta un’offerta da ben 25 milioni di euro per le casse partenopee: a queste condizioni sarà quasi impossibile dire di no alla dirigenza inglese. Anguissa, perno insostitutibile nello scacchiere tattico di Spalletti l’anno scorso, nell’attuale stagione ha collezionato 25 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol all’attivo e oltre 2000′ in campo.