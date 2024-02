Calzona cambia tutto: le nuove regole dopo Mazzarri

Il nuovo Napoli di Calzona parte con un pareggio contro il Barcellona. Un risultato positivo che sembra premiare le nuove regole dopo Mazzarri.

Primo esame superato per Calzona e il Napoli. Il pari contro il Barcellona lascia soddisfatti (in parte) i tifosi considerando che comunque la squadra ha avuto alcune difficoltà almeno per 45 minuti.

Nella ripresa le sostituzioni hanno permesso di modificare l’atteggiamento e il risultato è arrivato. Cambi che Calzona ha deciso di fare rispettando le nuove regole introdotte dal suo arrivo. Si tratta di un qualcosa sicuramente di particolare e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se ci sarà definitivamente la svolta.

Calzona si impone a Napoli: ecco come

Calzona ha deciso di arrivare a Napoli e dettare le sue regole. Il tecnico calabrese ha il compito di portare i partenopei al quarto posto e per farlo c’è bisogno di un cambio di passo anche nello spogliatoio. Contro il Barcellona le prime risposte sono state sicuramente molto positive. La strada è assolutamente lunga e per questo motivo bisognerà aspettare le prossime settimane per avere delle certezze sul metodo. Ma le sensazioni sono positive ed ora i tifosi sembrano aver ritrovato una certa serenità.

In particolare, Calzona non ha nessuna intenzione di pensare al nome e la sostituzione di Kvaratskhelia è una conferma. Da ora in poi nel Napoli nessuno ha il posto fisso e bisognerà guadagnarselo giocando bene. Il primo a pagare è stato il georgiano e vedremo se ci sarà un cambio di passo in futuro oppure se altri saranno colpiti dalla regola del tecnico calabrese.

Una rivoluzione pensando a quanto successo con Mazzarri. Con il tecnico livornese era difficile vedere l’assenza dei big. Ora sì e per questo motivo i giocatori saranno chiamati a dare il massimo per avere il posto da titolare in squadra.

Le nuove regole di Calzona

Nessuno ha il posto assicurato. E questo il mantra di Calzona per il nuovo Napoli. Ogni giocatore, iniziando da Kvaratskhelia, dovrà dare il massimo per giocare con questa maglia. Insomma, la pacchia è finita e in campo si dovrà comunque impegnarsi per essere titolari e dare una mano ai compagni in questa seconda parte della stagione.