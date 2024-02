“Dopo Lazio-Napoli”: Mazzarri distrutto, annuncio esplosivo

In casa Napoli il clima resta teso dopo il cambio in panchina: parole durissime verso l’ex tecnico, Walter Mazzarri

Il momento in casa Napoli è delicatissimo. L’annata degli azzurri, che sfoggeranno ancora per qualche mese lo Scudetto cucito sul petto, è stata disastrosa. Nonostante il passaggio del turno in Champions League, in Serie A il rendimento dei campioni d’Italia è stato semplicemente insufficiente.

L’addio di Luciano Spalletti pare aver destabilizzato un intero ambiente che non è riuscito ad uscirne, finendo in confusione anche nella scelta di un degno erede dell’attuale Commissario tecnico dell’Italia. Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri: un doppio scivolone del presidente Aurelio De Laurentiis che può costare a caro prezzo – anche dal punto di vista economico – al club campano.

Il Napoli rischia seriamente di veder fallire l’approdo alla prossima fase a gironi della Champions League: un’eventualità disastrosa ma mai come oggi attuale. Ecco perché nelle scorse ore il patron ha deciso di cambiare, ancora una volta. Via Mazzarri, dentro Francesco Calzona che Napoli la conosce bene essendo stato vice di Sarri prima e di Spalletti (nel suo primo anno azzurro) poi.

A questo punto, però, come accaduto con Rudi Garcia non possono non fioccare critiche e polemiche nei confronti di Walter Mazzarri. “Rimane un amico di Napoli”, ha detto De Laurentiis dopo aver annunciato l’esonero.

Resta, tuttavia, il fatto che il rendimento degli azzurri con il ritorno del tanto amato mister toscano è stato peggiore di quello con Garcia. Un paradosso che ha registrato nelle scorse ore un vero e proprio attacco senza pietà nei confronti di Mazzarri.

Mazzarri asfaltato: “Vede altre cose”

Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di ‘A Tutto Napoli’ in onda su ‘Tele A’ trattando la delicata situazione azzurra, con un particolare focus proprio sull’ex allenatore partenopeo. E le parole per Mazzarri non sono state affatto al miele.

“Il cambio allenatore è la mossa della disperazione, Calzona può sorridere perché peggio di così non si può fare”, ha detto l’ex punta che ha poi rimarcato le colpe di Mazzarri. “Ha fallito anche nel cambio modulo. Lazio-Napoli? Giocarono per non perdere, partita bruttissima. In quell’occasione pensai che era meglio cambiarlo”.

Graziani ha poi ribadito: “Il Napoli non tirò mai in porta ma sentendo le sue parole pareva che avesse fatto un partitone“. Un attacco senza sconti per chi, a stagione in corso, ha provato il possibile fallendo miseramente. Ma Graziani conclude il suo intervento sottolineando la pessima gestione Mazzarri: “Il suo Napoli era addormentato, crea 2 occasioni e lui dice 7. Vede altre cose. Trova solo scuse, alcune assurde“.

Graziani, insomma, sarà sicuramente concorde con il cambio dirotta imposto da De Laurentiis: al Napoli in campo, adesso, la sentenza sulla bontà dell’arrivo del terzo allenatore in pochissimi mesi.