Mazzarri e non solo: salta un’altra panchina in Serie A

L’esonero di Walter Mazzarri è stato solo l’inizio: un nuovo allenatore della Serie A è vicino a salutare la panchina

La Serie A va avanti e si avvicina, settimana dopo settimana, alla sua chiusura. I verdetti non sono ancora chiari – né nella parte alta né in quella bassa della classifica – ma ciò che sta ultimamente monopolizzando l’attenzione è un tema: l’esonero.

Ha pagato lo scotto di un rendimento decisamente inadeguato Walter Mazzarri. L’ormai ex allenatore del Napoli è arrivato a guidare gli azzurri consapevole del suo ruolo da traghettatore. Aurelio De Laurentiis, dopo l’imperdonabile ‘errore’ chiamato Rudi Garcia, è incappato in un nuovo passo falso.

E così la media di 1,24 punti per partita è costata cara a Mazzarri che è stato prontamente rimpiazzato da Francesco Calzona, uno che Napoli la conosce bene. Già vice di Spalletti al suo primo anno azzurro oltre che, ancora prima, di Sarri. Sembra passata un’eternità dall’ultimo Scudetto della squadra partenopea, campione d’Italia in carica e chiamata quindi a dare ragione a De Laurentiis sulla scelta di Calzona.

Nel calcio italiano, si sa, è questione di risultati: non sempre c’è la pazienza di attendere che un allenatore possa ingranare la strada giusta. E poi c’è chi è alla guida di una squadra già da tempo e che parrebbe vicino a fare la stessa ‘fine’ di Walter Mazzarri.

Un altro club di Serie A, visti i recenti deludenti risultati, è pronto al ribaltone in panchina pur di salvare la stagione: ecco di chi si tratta.

Mazzarri non è il solo: ultimatum per l’esonero

Soltanto cinque punti nelle ultime undici giornate di Serie A ed una classifica che adesso comincia a fare davvero paura, con la zona retrocessione più vicina che mai. Il Sassuolo starebbe seriamente valutando il cambio in panchina: Alessio Dionisi è a rischio esonero.

Il netto 3-0 incassato per mano dell’Atalanta potrebbe aver aperto gli occhi alla dirigenza neroverde, non più convinta di puntare su Dionisi per l’immediato futuro. L’allenatore 43enne resta sotto contratto con il Sassuolo fino al 30 giugno 2025 ma nel prossimo turno di campionato – in un vero e proprio scontro salvezza contro l’Empoli – Dionisi si giocherà il suo futuro.

Al suo posto, secondo quanto viene riferito da ‘Tuttomercatoweb.com’, potrebbe approdare immediatamente Fabio Grosso. Una scelta in linea con la politica societaria, oltre al fatto che l’ex terzino è svincolato dopo essere stato esonerato dal Lione.

A questo punto sarà il campo, ancora una volta, a decretare il destino di Dionisi. Il Sassuolo è terz’ultimo e non può proprio più permettersi errori da qui alle prossime settimane. L’ex Empoli è alla guida dei neroverdi da poco meno di tre anni.