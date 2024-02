Mercato Napoli, colpo a sorpresa per l’estate: arriva dall’Atalanta

Mercato Napoli, gli azzurri come è normale che sia lavorano in vista della prossima estate ed arriva una notizia che spiazza tutti. Pare, infatti, che abbiano individuato il primo rinforzo da inserire in rosa ed arriva dall’Atalanta. La strada sembra essere in discesa e rappresenta un profilo estremamente interessante. Andiamo a vedere le ultime.

Come è noto, il Napoli nella sessione estiva dovrà completare quanto iniziato questo inverno. Una sorta di rivoluzione in una squadra che, dopo aver vinto lo Scudetto, sembra aver smarrito l’entusiasmo e le convinzioni che la caratterizzavano. Si dovrà, ovviamente, in primo luogo capire chi sarà la guida tecnica e poi programmare il mercato. I calciatori forti, però, sono adatti ad ogni contesto e, dal momento che le porte saranno girevoli, gli azzurri vogliono muoversi per tempo. In tal senso, in vista dell’estate stanno muovendo dei passi importanti per il primo colpo che può seriamente arrivare dall’Atalanta. E che rappresenta un nome nuovo in orbita Napoli.

Mercato Napoli, colpo a sorpresa per l’estate

Come è noto, saluterà Zielinski, che ha già raggiunto l’accordo con l’Inter, così come sembra al passo d’addio anche Victor Osimhen. C’è incertezza, poi, anche per Kvaratskhelia, ma a sorpresa potrebbe salutare anche qualcuno di insospettabile.

Stando a quanto raccontato dal portale “Calciostyle.it”, il Napoli potrebbe salutarsi in estate anche con Mario Rui. Pochi mesi fa il portoghese ha rinnovato fino al 2026 ma, nonostante ciò, davanti a determinate cifre potrebbe dire addio. Ed il sostituto, sempre secondo lo stesso giornale, può arrivare dall’Atalanta. Andiamo a vedere i dettagli ed i retroscena di questa pista.

Napoli, occhi su Ruggeri dell’Atalanta: le ultime

A quanto pare, infatti, il Napoli sta seguendo con molta attenzione Matteo Ruggeri. Classe 2002, è l’ennesimo prodotto del vivaio dell’Atalanta. Sta facendo molto bene in questa stagione, complice anche il tanto spazio avuto, e può arrivare davvero ad una maturazione e ad una consacrazione importante. Terzino sinistro di spinta, anche in fase difensiva si fa valere grazie alla sua fisicità.

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata degli azzurri, che nel cambio con Mario Rui ne guadagnerebbero in centimetri ed in prospettiva.