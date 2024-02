Napoli, non solo Osimhen: un altro top player andrà via

Il Napoli ha già messo in preventivo la partenza di un altro top player in vista della prossima stagione: oltre Osimhen De Laurentiis perde un profilo importantissimo

Il Napoli deve ricostruire una squadra vincente dopo la fine del ciclo di Spalletti. Ci sarà bisogno di qualche cessione eccellente per trovare i fondi giusti da investire sui nuovi profili, da affidare ad un nuovo allenatore.

Il Napoli si è affidato a Francesco Calzona per cercare di salvare il salvabile di questa stagione. Walter Mazzarri ha fallito nel suo obiettivo di rialzare una squadra fiaccata dall’addio di Spalletti e dalla gioia dello Scudetto.

Fino a questo momento, numeri alla mano, i partenopei sono i peggiori campioni uscenti a difendere il titolo. Il più basso numero di punti ottenuti per una squadra col tricolore sul petto testimonia che tipo di aria si respira a Castel Volturno. De Laurentiis ha sbagliato prima la scelta di Garcia e ora quella del tecnico livornese, ritrovandosi costretto ad un secondo cambio d’urgenza.

Calzona è un profilo all’insegna della continuità, di chi ha lavorato prima con Sarri e poi con Spalletti e ora ct della Slovacchia. Un uomo di fiducia, caldeggiato da un grande ex come Hamsik e ben voluto dallo spogliatoio. Non si sa se questo sarà sufficiente per strappare un posto tra le prima quattro, con tutto quello che comporta a livello di importanza economica.

Qualora il Napoli non dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League si rischia di dover vedere una seconda cessione importante. Si perché la prima è di certo quella di Osimhen, come già annunciato dal presidente De Laurentiis.

Il campione nigeriano non ha mai nascosto la sua volontà di provare un’altra avventura, magari in Premier League e a giugno saluterà. La novità dell’ultima ora è che potrebbe non essere il solo a congedarsi al termine della stagione.

Ci sono un paio di sirene inglese piuttosto importanti anche per Giacomo Raspadori, attaccante di scorta che con Garcia aveva trovato molto spazio.

Napoli, oltre Osimhen può partire anche Raspadori

Il classe 2000 è di certo il più “futuribile” dei bomber in rosa e di base dovrebbe restare al suo posto anche il prossimo anno.

Discorso diverso qualora dovessero essere messi sul piatto i 45 milioni di euro della valutazione. West Ham e soprattutto Newcastle sembrano fare sul serio e potrebbero coprire la richiesta per il cartellino. A quel punto davanti ci sarebbe bisogno di un’autentica rifondazione.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI