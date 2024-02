Napoli, la verità sul prossimo allenatore: il retroscena di Moggi

Francesco Calzona è arrivato da pochi giorni come nuovo allenatore del Napoli, ma ecco la verità emersa da Luciano Moggi sul futuro

Saranno mesi intensi in casa partenopea per ritornare ai fasti di un tempo. Il pari casalingo contro il Barcellona ha riportato un po’ di entusiasmo in casa azzurra, ma non è finita qui. Luciano Moggi ha svelato il post Calzona, che svolge le mansioni anche di Ct della Slovacchia. Andrà via da Napoli in quei giorni in cui sarà impegnato con la Nazionale: serve una svolta decisiva per scegliere il meglio.

Non finiscono i colpi di scena in casa Napoli. Dopo l’annuncio di Francesco Calzona, Luciano Moggi ha lanciato una nuova bomba di calciomercato per il futuro allenatore della squadra azzurra. Non era mai successo nell’era De Laurentiis di aver optato per tre cambi di panchina: un momento davvero decisivo per riportare in alto il Napoli dopo il trionfo dello Scudetto.

Napoli, cambia tutto sull’allenatore: la verità

Secondo l’ex dirigente di Napoli e Juventus, Luciano Moggi, Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore del Napoli come svelato ai microfoni di Tmw. Tutto l’ha intuito per la scelta di Francesco Calzona, che ha esordito proprio al Maradona nella sfida da urlo in Champions League contro il Barcellona.