Allenatore Napoli, svolta per l’estate: il tecnico sta firmando

La questione allenatore Napoli continua ad essere centrale, anche dopo l’ennesimo esonero, stavolta di Mazzarri, e l’arrivo di Francesco Calzona. In tal senso, in vista dell’estate, arriva una svolta a dir poco importante. Il tecnico, infatti, sta per firmare quando nessuno se lo aspettava più. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno cercando di rialzare la testa dopo le macerie di questa stagione. Dopo lo Scudetto, infatti, nella figura di Aurelio De Laurentiis, sono state sbagliate praticamente tutte le scelte fino a questo momento fatte. A partire da Rudi Garcia fino ad arrivare a quella di Walter Mazzarri, senza ovviamente al direttore sportivo Mauro Meluso, che continua a non convincere. La piazza ma, probabilmente, anche la stessa dirigenza. In tal senso in estate, a meno di capolavori di Francesco Calzona, cambierà ancora una volta la guida tecnica ed in tal senso arriva una svolta significativa. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo.

Allenatore Napoli: il tecnico sta firmando

I partenopei, per evitare di commettere gli stessi errori di quest’anno, stanno cercando di muoversi con un po’ d’anticipo rispetto all’anno prossimo. A partire dall’allenatore. L’impressione è che Calzona sia solo di passaggio al Maradona e non mancano i tecnici con i quali ci sono stati i primi approcci.

Tra i profili che con maggiore costanza vengono accostati al Napoli, club di Aurelio De Laurentiis, c’è quello di Alberto Gilardino. In tal senso, arrivano sviluppi importanti. Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Genoa a breve avvierà i discorsi con il tecnico per il rinnovo nel tentativo di anticipare la concorrenza.

Genoa, Gilardino pronto a rinnovare: la svolta

Il Genoa, allo stato attuale delle cose, rappresenta una delle realtà più interessanti e da seguire del nostro calcio. Non a caso, infatti, Alberto Gilardino è stato messo nel mirino di tanti top club, a partire proprio dal Napoli. A quanto pare, però, c’è da fare i conti con il Grifone. Che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. Non a caso, a quanto pare, a breve partiranno i colloqui per il rinnovo. E l’intenzione è quella di mettere su un progetto ambizioso costruito proprio appronto all’attuale tecnico. Con buona pace, dunque, per il Napoli ma anche per la Fiorentina e per il Torino, che si stanno muovendo sulle sue tracce.