Berrettini alla riscossa: il programma dei prossimi mesi per risorgere

Matteo Berrettini può risalire la china e provare a tornare competitivo. La speranza è di vederlo presto almeno vicino alle posizioni di vertice.

I tempi della finale di Wimbledon e dei festeggiamenti con l’Italia campione d’Europa sembrano distanti anni luce, da quel momento sono cambiate tante cose e Matteo Berrettini ha vissuto ben poche gioie. Diverse stagioni tormentate con infortuni e alti e bassi di risultati, un 2023 che lo ha visto definitivamente sparire dai radar del tennis che conta.

Insomma Matteo Berrettini sta lavorando per tornare a pieno regime nelle parti alte del circuito, l’azzurro non vuole essere solo il passato prima di Sinner, ma vuole sfidare l’altoatesino al vertice, tra i primi del circuito. I due sono grandi amici e sarebbe davvero fantastico vederli trascinare l’Italia in Coppa Davis. Qualche mese fa ci ha pensato Jannik mentre – in maniera quasi triste – Berrettini assistiva da spettatore.

Nelle ultime ore l’azzurro ha tenuto una conferenza stampa via Zoom con i principali media italiani e ha raccontato le sue impressioni per il futuro. Matteo sta lavorando duramente con il nuovo coach Francisco Roig (ex spalla di Rafael Nadal) e l’obiettivo è tornare competitivo il prima possibile. A causa degli infortuni l’azzurro è scivolato in 128 posizione del ranking Atp, e risalire non sarà affatto facile. Va detto che i punti da difendere ora non sono molti e Matteo ha spiegato pian piano le sue intenzioni.

Capita spesso in questi casi e anche stavolta verrà utilizzato. Berrettini userà il ‘ranking protetto’ per poter partecipare ai prossimi tornei; nello specifico Matteo ha chiarito che in alcuni tornei userà questo strumento (dato ai tennisti reduci da gravi infortuni) per provare a risalire più velocemente.

Matteo Berrettini e l’arma in più per rinascere

L’azzurro ripartirà dal Challenger di Phoenix, in programma tra qualche settimana e ha deciso quindi di ripartire dal basso e saltare invece il più noto Masters 1000 di Indian Wells, torneo che si giocherà in contemporanea. Poi dopo l’azzurro userà appunto il ranking protetto per partecipare al Masters 1000 di Miami e proverà a essere pronto per quell’evento.

Ovviamente l’azzurro ha chiarito che quest’anno non avrà grandi ambizioni, o comunque ambizioni di vittoria per Masters 1000 e Slam, ma la sua preparazione si concentrerà in vista di due degli eventi dell’anno, ovvero gli Internazionali di Roma e Wimbledon, torneo dove esprime il miglior tennis. Insomma duro lavoro e la speranza di ritornare presto al vertice o almeno già nella Top 50 mondiale. L’Italia ci spera, Matteo lavorerà sodo per tornare di nuovo nelle prime posizioni.