Caos in Serie A, dimissione del Presidente: cosa succede

Situazione sempre più complessa, tifosi chiedono le dimissioni del presidente: ecco cosa sta accadendo in Serie A

In Serie A nell’ultimo periodo ci sono stati vari stravolgimenti di panchina, alcuni dei quali hanno fatto abbastanza rumore. Chiaramente l’arrivo (anzi il ritorno) a Napoli di Francesco Calzona ha rubato la scena mediatica sportiva nelle ultime ore, con il commissario tecnico slovacco che si è trovato a esordire senza un allenamento vero e proprio in un ottavo di Champions contro il Barcellona.

Cosa non proprio agevole, ma fino a questo momento non è l’unico tecnico entrato in corsa su una nuova panchina. Per fare un altro esempio di cui si è parlato tanto, possiamo riferirci al cambio di panchina avvenuto a Salerno pochi giorni fa: Filippo Inzaghi è stato sostituito da Fabio Liverani, e anche l’ex centrocampista ha dovuto casualmente esordire in uno scenario non proprio semplice, a San Siro contro l’Inter.

Due casi molto simili, con la differenza però che a Salerno i tifosi continuano a manifestarsi contrari alla proprietà. Ritengono infatti il presidente Danilo Iervolino l’unico grande colpevole di questa situazione.

Liverani può giustificare la tremenda performance contro l’Inter (sconfitta per 4-0) con il fatto che abbia avuto poco tempo per allenare e studiare i calciatori a disposizione, aspetto comune a tanti allenatori che entrano in corsa. Il problema della Salernitana di quest’anno è la non capacità di riuscire a vincere e quindi senza punti è difficile sperare in una salvezza.

L’ultimo posto in classifica, inoltre, genera tanta frustrazione tra gli stessi calciatori che vorrebbero fare di più ma che sono impediti da un problema tattico di fondo. E di questo i tifosi ne sono consapevoli, tanto che da giorni, specialmente sui social, hanno alzato la voce per dare una scossa alla squadra. “Dimissioni“, urlano i tifosi granata.

Salernitana, tifosi contro Iervolino: “Dimissioni”

L’obiettivo di fondo delle loro proteste è il presidente Iervolino e tutta la dirigenza che in questo momento, secondo loro, non sta facendo nulla per mettere una pezza a una situazione di questo tipo.

Solo il tempo ci dirà se la formazione granata potrà rivivere la salvezza di due anni fa, ma in questo momento tutto si può dire tranne che a Salerno ci sia spensieratezza. A Liverani il compito di fare l’unica cosa che conta: vincere la prossima in casa contro il Monza.