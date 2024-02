Il Milan ha deciso: trovato il colpo per l’estate

Il Milan è già all’opera sul calciomercato e ha deciso quale sarà uno dei primissimi colpi per la rosa del 2024/2025.

Tra tanti alti e qualche basso, il progetto del Milan va avanti. In campionato i rossoneri stanno lottando per provare ad agguantare il secondo posto visto che la lotta Scudetto sembra chiusa con larghissimo anticipo. Gli acerrimi rivali, ovvero l’Inter, sembrano ormai impossibili da agguantare. La piazza immediatamente dietro però potrebbe essere un obiettivo invece realistico e sarebbe comunque un deciso passo avanti rispetto all’anno scorso.

Facendo tesoro quindi dei fattori positivi e di quanto negativo emerso in questi mesi, il Milan sta anche pensando a come andare a puntellare una rosa. Il gruppo è stato cambiato in buona parte già l’estate scorsa, ora bisogna fare un altro passo. Questo indipendentemente da quello che sarà il futuro di Pioli. La sensazione è che l’avventura del tecnico a Milano sia agli sgoccioli, ma questa è un’altra storia.

La società rossonera infatti sta scandagliando le opportunità di mercato indipendentemente dal futuro della guida tecnica. Sul solco della filosofia portata già in estate da Moncada, si cercando giocatori meno conosciuti da valorizzare e rivendere. Gli occhi si sono posati in quel di Istanbul. Dopo l’affare Krunic, potrebbe infatti arrivare un altro affare con il Fenerbahce.

Il Milan è pronto: obiettivo Szymanski

I numeri di Sebastian Szymanski stanno infatti facendo rumore. 39 presenze tra campionato e coppe, il centrocampista offensivo polacco ha messo a referto 12 gol e ben 14 assist. Stastitiche molto interessanti se calcoliamo che è un classe 1999, pagato nell’estate scorsa dai turchi circa 10 milioni per prelevarlo dalla Dinamo Mosca.

La sua duttilità fa sì che possa essere utile in tanti moduli. Questo lo renderebbe un elemento di peso nonostante Moncada abbia già messo sotto contratto diversi centrocampisti, ma un jolly del genere, capace di giocare anche da esterno, manca in rosa.

Già con esperienza internazionale, Szymanski sarebbe quindi un ottimo tassello per fare un altro step. Sfruttando magari i buoni uffici con il Fenerbahce per concordare un prezzo alla portata delle casse rossonere. La base d’asta si aggira sui 20/25 milioni.