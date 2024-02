Klopp al Napoli, tutto deciso: annuncio esplosivo

Il tecnico tedesco in uscita dal Liverpool è il grande sogno degli azzurri: annuncio choc, parla l’agente di Klopp

Non è un mistero che il Napoli stia attraversando uno dei periodi più bui della sua storia recente. La società campione d’Italia ha sbagliato tanto durante lo scorso calciomercato estivo, per stessa ammissione di De Laurentiis. E adesso ne sta pagando le conseguenze.

Una squadra ritrovatasi indebolita piuttosto che rinforzata, con la scelta del post Spalletti che ha lasciato molti dubbi sin da subito. Ecco perché, per risollevare un progetto che rimane comunque ambizioso, si sfanno sempre più forti le voci di un nome che sarebbe un sogno per la piazza partenopea: Jurgen Klopp. Ad inizio anno a guidare i campioni d’Italia in carica è stato Rudi Garcia che, dopo aver fallito in Arabia, non è riuscito a mettere un’impronta positiva sulla squadra azzurra.

De Laurentiis ha poi deciso di affidarsi a Walter Mazzarri, un traghettatore che conosce bene la piazza avendola allenata per diversi anni in passato: nulla da fare, anche questa situazione si è recentemente spenta con un esonero che ha lasciato l’amaro in bocca anche per il forte sentimento che lega la piazza al tecnico toscano.

Adesso, però, non si potrà più sbagliare. Francesco Calzona è un palliativo, con la speranza che possa fare il meglio possibile prima di lasciare a fine stagione. E la possibilità di ingaggiare uno dei più forti e carismatici tecnici al mondo come Jurgen Klopp intriga non solo De Laurentiis ma anche la tifoseria azzurra.

Si sa da qualche settimana dell’addio di Jurgen Klopp al Liverpool, dopo ben nove anni alla guida dei ‘Reds’: dalla Premier League alla Champions League, non sono mancati prestigiosi trofei durante le stagioni con il tedesco alla guida del Liverpool.

Klopp-Napoli, l’agente chiude

Si è parlato anche di Bayern Monaco nel suo futuro, vista la recente ufficialità a Thomas Tuchel dei bavaresi a fine campionato. ‘Sky Sports Deutschland’ ha citato alcune dichiarazioni dell’agente e avvocato che cura i contratti per Klopp, Mark Kosicke.

Secondo Kosicke Klopp non allenerà nessun club né Nazionale per il prossimo anno, dopo aver salutato definitivamente il Liverpool. “Questa cosa rimarrà tale, non cambierà nei prossimi mesi”. A questo punto sembra essere ufficialmente sfumato il sogno azzurro, con il tecnico tedesco che rimarrà a riposo per la stagione 2024/25.