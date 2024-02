La Serie A gli dice addio: l’annuncio è terrificante

Arriva un annuncio terrificante che riguarda un giocatore del nostro campionato: la serie A è pronta a dirgli addio

Il fattore imponderabile nel mondo del calcio è sicuramente l’infortunio. L’imprevisto dietro l’angolo, quello in cui nessuno vorrebbe incorrere. Spesso esso costringe i calciatori a saltare finali, partite della vita, match sensazionali o, come in questo caso, anche l’intera stagione. Il brutto del mondo del calcio è sicuramente legato ai ko che, però, con sempre più frequenza si susseguono in epoca moderna.

Il nuovo annuncio terrificante che riguarda un calciatore di serie A ha lasciato nello sgomento diversi appassionati di questo sport, oltre ai tifosi della squadra in cui milita che potrebbero non rivederlo più con molta probabilità. Rischia di dover lasciare non solo l’Italia e la serie A, ma l’intero calcio.

In altre parole, il calciatore potrebbe presto essere costretto al ritiro, considerando i tre infortuni seri ricevuti e dal quale non riesce più a riprendersi da più di un anno. Lo ha rivelato lui stesso, il protagonista di questa bruttissima storia.

Gerard Deulofeu è fermo ormai ai box da circa un anno, da quando s’infortunò contro la Sampdoria, facendosi male da solo e accasciandosi al suolo.

Le sue lacrime fecero capire tutto, si trattava di una ricaduta micidiale visto che un precedente ko lo aveva costretto a saltare molte partite dello scorso campionato ed era appena rientrato. L’Udinese, in pratica, non l’ha mai avuto a disposizione.

Rischio ritiro: annuncio terrificante di Deulofeu

Delle sue condizioni ne ha parlato lui stesso in diretta sul canale Twitch “Juantes FC”, rilasciando un annuncio terrificante. “Sto provando a recuperare in tutti i modi ma ormai ho accettato l’idea che possa non riprendermi e tornare più” è l’incipit che lascia di sasso tutti i presenti alla diretta e non solo. “Da diversi mesi so che potrei non giocare più“, rincara la dose lo spagnolo. Il classe ’94 non ha ancora compiuto 30 anni e tutto questo sarebbe scioccante.

Deulofeu dà maggiori informazioni fino ad un certo punto, poi si ferma “perché ho un accordo col club e di più non posso rivelare”. La chiosa finale però è un sinistro presagio: “Dico solo che è un vero calvario, non potete immaginare quello che mi sta succedendo. Sono diventato un appassionato di salute, sono lontano dal campo da più di un anno, non riesco più a fare quello che mi piace” è il commento di uno sconsolato Deulofeu. Non resta che incrociare le dita, questa notizia è davvero terrificante a prescindere dalla squadra per la quale si tifa.