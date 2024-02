Napoli, ci risiamo: un’altra trattativa estenuante, De Laurentiis in ansia

Aurelio De Laurentiis pronto ad un grande colpo: trattativa durissima in vista, spunta già la cifra per l’estate

Aurelio De Laurentiis è pronto a fare tabula rasa, o quasi, in vista della prossima stagione. Il presidente del Napoli è stufo di vedere gli azzurri, che un anno fa dominavano in lungo ed in largo, proporre prestazioni tutt’altro che da Scudetto.

E così la prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per costruire un grande Napoli. In tal senso, però, si partirà dagli addii: due sono praticamente certi. Il primo riguarda Victor Osimhen, che dal ritiro con la Nigeria ha in maniera sibillina parlato di ‘scelta già fatta’ per il suo futuro a fine stagione. Un futuro che porterà l’ex Lille lontano dalla Campania e nelle casse del club di De Laurentiis una cifra ben oltre i 100 milioni di euro.

Un’altra importante pedina che lascerà sicuramente Napoli è Piotr Zielinski, che ha deciso di non rinnovare il contratto con i campani per vestire la maglia dell’Inter. Un colpo da maestro di Marotta, punzecchiato recentemente dallo stesso De Laurentiis, con il patron dei partenopei che sta già spingendo per un degno erede del polacco.

Intanto, però, il cruccio principale per la dirigenza napoletana è rappresentato dalla difesa. Gli azzurri hanno mostrato una fragilità, soprattutto al centro, decisamente allarmante. Sin dalla partenza di Kim e con l’arrivo del brasiliano Natan che ha deluso sotto tutti i punti di vista, è rimasto un buco che Meluso e De Laurentiis sono pronti a colmare attraverso una trattativa assai complicata.

Il Napoli è a caccia di un centrale di livello internazionale, che rientri nei parametri salariali imposti dai vertici e soprattutto non costi uno sproposito. Ecco perché, come già accaduto in passato, i dirigenti partenopei starebbero guardando in Ligue 1.

Nel mirino c’è Facundo Medina, difensore centrale e all’occorrenza pure terzino destro con il Lens da tempo sta facendo benissimo.

Napoli, obiettivo Medina

Il 24enne argentino è in scadenza il 30 giugno 2026 con la società francese e per il Napoli non sarà affatto facile portarlo in estate a Castelvolturno. Il club transalpino, si sa, è un osso duro: e già la scorsa estate i rapporti tra le due società si sono incrinati a causa dell’affare Danso, poi sfumato.

Lo sfottò social agli azzurri dopo il rinnovo del difensore non ha fatto decisamente piacere: ma adesso il presidente è pronto a metterci una pietra sopra pur di assicurarsi le prestazioni di Medina per l’anno prossimo.

Servirà un’offerta d 25-30 milioni di euro per avere il via libera dal Lens alla cessione dell’argentino. Medina, in questa stagione, ha collezionato 27 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti tra campionato e coppe.