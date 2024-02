Napoli: pugno duro di Calzona, esclusione eccellente

In casa Napoli Calzona non ha intenzione di fare sconti a nessuno. Per la prossima partita di campionato è già decisa una esclusione eccellente. I dettagli.

Secondo quanto scritto da Il Mattino, il destino di un calciatore è ormai deciso almeno per la prossima partita e si parla di una esclusione eccellente. Un messaggio che Calzona vuole mandare a tutti: Nessuno può permettersi di dare meno e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro iù chiaro.

Napoli: esclusione eccellente, decisioni presa

Quindi le ultime informazioni parlano di un Kvaratskhelia in panchina contro il Cagliari per il gesto fatto dopo l’uscita con il Barcellona. Si tratta, quindi, di una sorta di punizione per cercare di dare anche un messaggio agli altri compagni. Non ci resta che capire se tutto questo succederà davvero oppure no.

Napoli: Kvaratskhelia verso la panchina

Il gesto alla sostituzione contro il Barcellona costerà molto caro a Kvaratskhelia. Il georgiano partirà dalla panchina nel weekend e dovrà lavorare sodo in campo per riconquistare il posto da titolare. Vedremo cosa succederà e se alla fine Calzona deciderà di mettere in campo il pugno duro oppure alla fine ammorbiderà la propria linea.