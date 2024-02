Napoli, ultim’ora su Osimhen: Calzona ha deciso

Victor Osimhen è tornato a segnare con la maglia del Napoli, ma ecco le sue condizioni dopo aver saltato l’allenamento odierno

Dopo il debutto in Champions League contro il Barcellona, Francesco Calzona farà il suo esordio da allenatore del Napoli domenica. Un momento decisivo per sognare in grande con l’obiettivo di risalire velocemente in classifica per puntare al quarto posto. Osimhen non si è allenato in giornata, ecco le sue condizioni: la verità emersa pochi minuti fa.

Il Napoli vuole tornare alla vittoria in vista della prossima sfida di Serie A contro il Cagliari. Giornate intense a Castel Volturno per trovare la giusta dimensione sotto la guida tecnica di Francesco Calzona. Non si è allenato questa mattina il goleador Victor Osimhen, protagonista subito dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa.

Napoli, le condizioni di Osimhen: cosa succede per Cagliari

Un momento decisivo per puntare sull’attaccante nigeriano, ma ancora una volta in difficoltà dal punto di vista fisico: ecco tutta la verità su quello che succederà nelle prossime ore.

Pochi minuti fa il celebre giornalista Carlo Alvino, molto vicino alle dinamiche di casa Napoli, ha rivelato su Twitter: “Non sarà un leggero mal di gola a fermare Osimhen. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione di Calzona per la trasferta di Cagliari. Sarà poi il tecnico a decidere se farlo scendere in campo dall’inizio (cosa molto probabile) o a partita in corsa”.