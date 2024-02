Osimhen, accusa in diretta: “Si è comportato male”

Arrivano accuse in diretta per Victor Osimhen il cui comportamento nell’ultimo periodo non è per nulla piaciuto alla critica: ecco la critica

Il comportamento di Victor Osimhen nell’ultimo periodo non è piaciuto a nessuno. Il nigeriano, che ha già fatto sapere che andrà via a fine anno, nonostante il rinnovo del contratto arrivato da poco più di qualche mese, è tornato con grande comodità dall’impegno in Coppa d’Africa, prendendosi alcuni giorni di permesso e rendendosi indisponibile per la sfida contro il Genoa. Insomma l’atteggiamento di uno che ha tutt’altra voglia di aiutare a tutti i costi la causa partenopea a rientrare in zona Champions.

Il pallone d’Oro africano è poi tornato a disposizione del nuovo allenatore del Napoli, Francesco Calzona, alla vigilia del match di Champions League contro il Barcellona, dov’è finalmente tornato titolare dopo più di cinquanta giorni segnando poi la rete del definitivo 1-1. Una rete che potrebbe risultare pesantissima in ottica qualificazione ai quarti…

In ogni caso il futuro dell’ex Lilla è sicuramente lontano dal capoluogo partenopeo. Il rinnovo è arrivato come sorta di riconoscenza verso la piazza che l’ha reso grande e per far incassare De Laurentiis il più possibile dal suo addio. Per il resto non ci sono più dubbi, in estate sarà ceduto, resta da scoprire a chi. Probabilmente in Premier League (Chelsea o Manchester United in pole) ma occhio anche alla possibilità del PSG.

Osimhen, piovono accuse in diretta: “Si è comportato male”

Non è stato uno dei migliori anni per il nigeriano col Napoli tra assenze, infortuni e squalifiche si è finito per parlare di lui più per quanto accaduto fuori dal campo (il caso Tik Tok, il rinnovo, l’addio annunciato, il rientro tardivo dopo la Coppa d’Africa) che per quanto fatto dentro al rettangolo verde dove potrebbe ancora fare la differenza. Se lo augurano i tifosi partenopei da qui a fine anno. Intanto su di lui piovono critiche come dichiarato a “Tutti convocati” da parte del giornalista Fabrizio Biasin.

Queste le parole del collega, noto tifoso dell’Inter: “L’atmosfera che si respira in casa nerazzurra quest’anno è la stessa che si respirava l’anno scorso al Napoli. Lì le cose stanno andando male ma le responsabilità più dei tecnici che sono stati cambiati, ce l’ha qualche giocatore”. E qui entra a gamba tesa su Osimhen: “Lui è l’esempio perfetto, quest’anno si è comportato male”. Ovviamente il riferimento è a tutti quei casi citati sopra. Difficile, ad oggi, dargli torto.