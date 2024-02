Ritorno Sarri a Napoli, annuncio in diretta: “Non si può escludere”

Clamorosa ipotesi di mercato per il Napoli in vista dell’estate: il ritorno di Sarri sulla panchina azzurra è realtà

Il Napoli potrebbe compiere delle scelte clamorose al termine dell’attuale stagione. Tra queste potrebbe esservi l’inatteso ritorno di uno dei tecnici più amati ma anche odiati dalla tifoseria partenopea, per il suo passaggio alla Juventus: Maurizio Sarri.

La panchina dei campioni d’Italia era e rimane una delle più bollenti in circolazione. Perché De Laurentiis pare abbia commesso già due volte lo stesso errore. Rudi Garcia ha deluso istantaneamente, portando una squadra a dir poco dominante nella passata stagione ad un gruppo carico di confusione ed incertezze: qualcosa che in campo, con il francese in panchina, si è percepito in ogni uscita.

Allo stesso modo il gettare nella mischia Walter Mazzarri ha portato, se possibile numeri alla mano, risultati anche peggiori. Alla fine è toccato a Francesco Calzona, che ha esordito in un match proibitivo al ‘Diego Maradona’ contro il Barcellona fermando la squadra di Xavi sull’1-1.

Non è dato sapere se sia l’inizio di una rinascita ma pare proprio che De Laurentiis, ancora una volta, possa guardare al passato per costruire un futuro vincente.

Maurizio Sarri non vive un momento sereno sulla panchina della Lazio, a maggior ragione dopo il mercato inesistente portato avanti nel mese di gennaio dalla dirigenza biancoceleste: il suo contratto con il club di Lotito scadrà il 30 giugno 2025. E se il Napoli dovesse effettivamente chiamare, sarebbe difficile dire di no.

Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ è intervenuto il giornalista Alberto Polverosi che, tra i vari temi trattati, si è soffermato anche su quello della panchina azzurra. Il Napoli punterà su un grande allenatore, questo è chiaro da tempo: e da qualche giorno si fa sempre più insistente la voce di un clamoroso ritorno in azzurro di Maurizio Sarri.

Napoli, torna Sarri: si può davvero

“Potrebbe essere un’idea che non si può escludere, vediamo a fine stagione”, ha detto Polverosi che ha poi tracciato l’identikit dell’allenatore ideale per i campioni d’Italia uscenti: “Questa squadra ha bisogno di aprire un nuovo ciclo, Sarri è un tecnico in grado di fare ciò”

Il noto giornalista ha poi tracciato un parallelismo con le altre grandi del calcio italiano: rose alla mano, gli azzurri possono vantare qualcosa in più: “Questo Napoli ha calciatori che Juventus, Milan ed altre squadre si sognano. Il decimo posto non è ammissibile, anche se ci si aspettava un calo della squadra”.

La chiusura di Polverosi e sull’obiettivo che, a questo punto, rimane difficile ma comunque alla portata degli uomini di Calzona: “Il Napoli non può restare fuori dall’Europa, sarebbe inaccettabile non qualificarsi nemmeno alla Conference League”.