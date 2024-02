Ancora uno scippo, Marotta ‘frega’ il Napoli: furia De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è furioso per uno sgarbo di mercato targato Marotta: ecco cosa sta succedendo

Ormai ci troviamo nella fase decisiva della stagione, ma il tema calciomercato è uno dei più caldi a tenere banco nel panorama calcistico italiano. Tra rumors, indiscrezioni e movimenti dietro le quinte, i club di Serie A continuano a lavorare in ottica futura cercando di rinforzarsi e magari indebolire la concorrenza.

È il caso ad esempio dell’Inter capolista che, forte di un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici, è impegnata a tessere le propria tela utilizzando anche un po’ di malizia. Ne sa qualcosa Aurelio De Laurentiis…

La compagine nerazzurra ha già strappato al Napoli un calciatore, definendo l’arrivo in estate di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco approderà a Milano da parametro zero e rappresenta uno di quei colpi che solo un dirigente capace ed esperto come Marotta sa mettere a segno. È riuscito a convincere l’ex Empoli e Udinese nonostante il club azzurro gli avesse fatto una proposta di rinnovo economicamente più conveniente. Inutile dire che l’operazione Zielinski-Inter abbia infastidito non poco i vertici partenopei.

Ma questo non è niente in confronto a quanto sta accadendo in queste ore. Già, perché stando alle ultime indiscrezioni, lo stesso Marotta starebbe lavorando sottotraccia per sottrarre un altro prezioso elemento al Napoli. Il 56enne di Varese, nel dettaglio, vorrebbe prendersi anche Alex Meret.

Il portiere friulano è legato al Napoli da un contratto in scadenza il prossimo giugno. All’interno dell’accordo esiste un’opzione in base alla quale il club campione d’Italia in carica può rinnovarlo fino all’estate 2025. Pur esercitando la clausola, però, Aurelio De Laurentiis non potrebbe trattenerlo ancora a lungo.

Napoli e Inter si ‘contendono’ Meret: le ultime e la posizione di De Laurentiis

In pratica, se l’Inter riuscisse a trovare un accordo con Meret, a De Laurentiis non resterebbe altro che cedere il buon Alex, accontentandosi di una cifra irrisoria pur di non perderlo a zero nei prossimi mesi (come avvenuto proprio con Zielinski).

Una situazione davvero complicata, che ha mandato su tutte le furie l’imprenditore romano, protagonista già quest’anno di diverse operazioni abbastanza sfortunate. Staremo a vedere come evolverà la vicenda nei prossimi mesi.

