Arriva il grande bomber: Napoli, addio Osimhen e colpo da novanta

Il Napoli ha le idee chiare per il dopo-Osimhen: ecco qual è il nome in pole per l’attacco della squadra azzurra

Reduce da un’assenza di circa due mesi, Victor Osimhen è tornato a far esplodere il Maradona siglando il gol del definitivo 1-1 nella sfida di andata col Barcellona valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Seppur non al 100% della condizione, l’attaccante nigeriano si è dunque rivelato decisivo al rientro in campo con la maglia partenopea candidandosi ad essere l’uomo in più nel finale di stagione azzurro. A maggior ragione dopo la rete in Champions, su Osimhen vi sono gli occhi di mezza Europa e l’attaccante sembrerebbe destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio durante la prossima estate.

Lo ha fatto capire lo stesso diretto interessato in diverse interviste, e il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha confermato che quello dell’addio è lo scenario più plausibile tra i diversi che si prospettano. Resta da capire soltanto quale sarà il club a bussare alla porta del patron coi circa 130 milioni di euro della clausola rescissoria. Si parla di Paris Saint-Germain, Chelsea e Manchester United, ma non è da escludersi l’inserimento di una squadra araba.

Quel che è certo, o quasi, è che il Napoli si troverà a dover trovare un nuovo numero nove. Stando alle indiscrezioni, sono molteplici i nomi sul taccuino dei vertici della compagine campione d’Italia. Tra questi, però, ce ne sarebbe uno particolarmente caldo. Ci riferiamo a quello di Viktor Gyokeres, 25enne attaccante svedese dello Sporting Lisbona.

Napoli, Osimhen al passo d’addio: Gyokeres in pole per sostituirlo

Il classe 1998 di Stoccolma si è finora reso protagonista di una stagione memorabile, condita da 28 gol e 11 assist in 31 partite tra campionato e coppe. A colpire di lui sono la rapidità di movimento, l’abilità nel gioco aereo e nei contrasti (è alto 1,87 m), nonché la capacità di non dare punti di riferimento alle difese avversarie. Insomma, Gyokeres è il classico attaccante moderno che potrebbe benissimo prendere il posto di Osimhen al centro del reparto offensivo azzurro.

Quanto dovrebbe sborsare Adl per aggiudicarselo? La cifra ovviamente non è bassa, ma nemmeno proibitiva. Si vocifera infatti che lo Sporting CP si ‘accontenterebbe’ di un’offerta tra i 55 e i 60 milioni di euro. Praticamente meno della metà che il club campano incasserebbe dalla cessione dell’ex Lille. Staremo a vedere.

