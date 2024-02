Bocciatura pesante e addio Napoli in saldo: ADL ha deciso

De Laurentiis ha deciso: via al prematuro addio durante il mercato estivo, lascia Napoli con un forte sconto

Il Napoli è pronto a ripartire. Francesco Calzona ha portato una ventata di ottimismo, per chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione. Una stagione deludente a dir poco. Ecco quindi che i pensieri della dirigenza partenopea sono già fissi verso una prossima clamorosa cessione estiva.

Aurelio De Laurentiis ha in mente un cambio di marcia per il suo Napoli. La delusione è tanta, a pochi mesi dal clamoroso successo che ha regalato lo Scudetto dopo ben 33 anni. A questo punto, però, molto dipenderà dai movimenti in uscita. Ci sarà da soffrire e non poco: pare questo il messaggio che il patron degli azzurri avrebbe recapitato ai tifosi del Napoli e che registrerebbe diversi pesanti addi in vista della prossima sessione di calciomercato.

In estate sarà rivoluzione. O quasi. Perché perdere due pilastri come Victor Osimhen e Piotr Zielinski non è roba di tutti i giorni. Il bomber nigeriano ha deciso: e la dirigenza partenopea attende una proposta vicina ai 130 milioni, standard sotto al quale lo stesso De Laurentiis scenderebbe a fatica. Il polacco, ormai da mesi promesso sposo dell’Inter, tradirà a parametro zero il club che lo ha consacrato nel grande calcio.

Occhio poi anche ad Alex Meret, anche lui potenzialmente in uscita visto l’exploit di Gollini nelle ultime settimane. Ma sta prendendo già forma una partenza che lascerà in molti con l’amaro in bocca.

È approdato al Napoli durante lo scorso calciomercato estivo, con voglia di mettersi in mostra e conquistare un posto nello scacchiere di Garcia. Nemmeno con Mazzarri è riuscito a decollare e così Jens Cajuste è vicinissimo a dire addio ai colori azzurri.

Addio Napoli per Cajuste: ha deluso tutti

Arrivato dallo Stade Reims per ben 12 milioni, il centrocampista non è riuscito ad imporsi: in questa che potrebbe essere la sua ultima stagione in Campania 26 presenze con 1 assist e appena 974′ in campo.

Il 24enne svedese è stato palesemente un investimento sbagliato e a questo punto De Laurentiis, per racimolare un tesoretto importante utile alla rifondazione della squadra, è pronto cederlo al miglior offerente a prezzo di saldo.

9-10 milioni di euro potrebbero bastare per la partenza del classe ’99 che ha ancora tanti anni di carriera davanti a sé: evidentemente, non al Napoli. Occhio alla Ligue 1 dove potrebbe finire per ritornare al termine dell’attuale stagione.

Perché c’è un club su tutti che potrebbe essere interessato. Il Nantes potrebbe accogliere Cajuste che non rientra più ufficialmente nei piani futuri della società partenopea.