Kane al posto di Osimhen: succede il finimondo

Harry Kane sarebbe finito nel mirino del club proprio al posto di Osimhen: un sorpasso che cambia tutte le carte in tavola per il mercato

Il Napoli è ormai rassegnato a perdere il proprio centravanti nella prossima finestra estiva, come confermato anche dal presidente De Laurentiis. La destinazione del nigeriano potrebbe essere però diversa rispetto al previsto.

La sua importanza in campo non viene mai sottolineata abbastanza ed è bastato vederlo contro il Barcellona, seppur non al 100% della condizione, per capirlo ancora una volta. Victor Osimhen è un attaccante fantastico, uno di quelli che da solo è in grado di fare la differenza. Contro il Barcellona è stato lui a rispondere a Lewandoski, regalando perlomeno un pareggio che tiene a galla le speranze di qualificazione in Champions League.

Purtroppo per gli Azzurri, però, il futuro del nigeriano è già scritto, con lo stesso presidente De Laurentiis che ha sottolineato come in estate verrà di certo ceduto all’estero. La cifra di 130 milioni di euro potrebbe esser congrua per accontentare il Napoli che con quei fondi potrà ricostruire la squadre per un nuovo ciclo. Ma dove andrà esattamente Osimhen a giugno? L’ipotesi più concreta resta quella del PSG, magari per sostituire Mbappè, anche perché la grande favorita Manchester United sembra aver fatto un passo indietro.

Osimhen, il Manchester United vira su Kane: il Napoli deve trovare un altro acquirente

Lo United è passato recentemente di mano, con il facoltosissimo Sir Jim Ratcliffe che ha acquistato la maggioranza delle quote dalla famiglia Glazer. Il piano di rilancio dei Red Evils, secondo quanto riferito dalla stampa britannica passa da due nomi in particolar modo: Frank De Jong e Harry Kane. Si proprio il centravanti del Bayern, che in Germania non sta trovando grande fortuna, potrebbe essere la punta di diamante dell’attacco di ten Hag.

Inizialmente Osimhen era il favorito per sbarcare all’Old Trafford, ma le cose sono rapidamente cambiate e ora lo sguardo si è rivolto in Baviera. La Premier League resta il campionato preferito dal bomber del Napoli, però servirà trovare un’altra pretendente (Chelsea, Arsenal, Liverpool). L’Arabia Saudita può aspettare, mentre sullo sfondo come detto resta sempre il PSG. Attenzione poi a possibili inserimenti dell’ultima ora dalla Spagna, magari proprio da parte dei recenti avversari in Champions League.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI