La Juve lo scarta, il Napoli lo prende: affare da 40 milioni

Aurelio De Laurentiis pronto a cogliere l’occasione: addio alla Juventus per il Napoli, clamoroso scenario estivo

Il Napoli guarda al futuro. Il club partenopeo sta già lavorando per la prossima stagione, con il calciomercato estivo che regalerà non poche sorprese alla rosa dei campioni d’Italia in carica. A questo punto, De Laurentiis è pronto ad arrivare su un obiettivo della Juventus.

Il club partenopeo è reduce da mesi complicatissimi, caratterizzati da più bassi che alti: ed i risultati, in tal senso, sono stati assai deludenti. In Serie A chi ha attualmente cucito lo Scudetto sul petto non è stato in grado di competere, se non per una manciata di mesi. De Laurentiis ha ammesso gli errori commessi in estate, a partire dall’allenatore. Rudi Garcia è stato il primo, forse il più grave, che ha compromesso il cammino in campionato degli azzurri.

Il passaggio di testimone con Walter Mazzarri, grande ex chiamato a compiere un miracolo in breve tempo, non ha dato i risultati sperati. Spazio a Francesco Calzona in panchina, con adesso l’attenzione tutta rivolta alla prossima sessione estiva di calciomercato. Un palcoscenico sul quale gli azzurri hanno spesso e volentieri duellato con la Juventus, i rivali di sempre in campo e non solo.

In tal senso proprio in vista dell’estate qualcosa si starebbe muovendo e stavolta a vincere potrebbero essere i partenopei. De Laurentiis è pronto a cogliere una grandissima occasione e così il gioiello potrebbe finalmente vestire la maglia del Napoli in vista della prossima stagione. Niente Juve, sbarca a Castelvolturno: lo scenario per giugno è davvero clamoroso.

Juve o Napoli: un duello che a questo punto sembra poter premiare gli azzurri al termine dell’attuale stagione. De Laurentiis è pronto ad un colpo clamoroso che è stato per mesi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli. A riportarlo è ‘ElNacional.es’ che parla di un’offerta folle da parte della dirigenza partenopea.

Il nome in ballo è quello di Raphinha, ala brasiliana in uscita da Barcellona. I catalani sono delusi dal suo rendimento e avrebbero deciso di metterlo sul mercato consapevoli di non riuscire a recuperare i 60 milioni di euro spesi due anni fa.

Altro che Juve: Raphinha per il Napoli

Juventus ma anche Manchester United, Arsenal, Liverpool, PSG e Bayern Monaco sembrerebbero non essere più convinte del suo acquisto durante la prossima estate: il 27enne di Porto Alegre parrebbe ora in cima alla lista del Napoli.

Per 40 milioni di euro l’attaccante partirà sicuramente: il Napoli è in primo piano insieme a Newcastle, Aston Villa e Marsiglia anche se in questo momento in pole position vi sarebbe il West Ham.