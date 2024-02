Napoli, affare fatto: decisione presa, è il sostituto di Zielinski

Il Napoli pensa al futuro e lo fa con le idee chiare: ecco chi sarà l’erede di Zielinski nel centrocampo azzurro

Man mano che passano i giorni, nell’ambiente napoletano prende sempre più forma una consapevolezza: quella che la stagione corrente sia ormai da definire una “stagione transitoria”. Dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzari, la squadra campione d’Italia in carica è passata nelle mani di Francesco Calzona, ct della Nazionale slovacca ed ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.

Il 55enne calabrese ha ereditato una situazione disastrosa, e adesso non gli resta altro che cercare di condurre la nave in porto sperando di indirizzarla sulla giusta via il prima possibile. C’è la Champions in ballo, certo. Ma è evidente che il focus del club azzurro sia principalmente incentrato sul prossimo futuro.

Una dimostrazione iniziale è arrivata da alcune scelte riguardanti il mercato e i rinnovi contrattuali. Per quanto riguarda le prime, la massiccia campagna acquisti effettuata a gennaio ha assunto il chiaro significato che il Napoli ha intenzione di rifondare la squadra (si pensi anche alla cessione di Elmas).

Un’intenzione direttamente collegata all’altro aspetto di cui vi parlavamo poc’anzi, con particolare riferimento alla situazione di Victor Osimhen – il cui prolungamento è finalizzato unicamente alla cessione tramite clausola da 130 milioni di euro – e soprattutto di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco e i vertici azzurri sono infatti arrivati a un punto di rottura dopo un travagliato tira e molla durato circa un anno. Di conseguenza il calciatore, deluso ed estenuato, ha deciso di firmare con l’Inter a parametro zero, mettendo da parte la sua voglia di restare nel capoluogo campano.

Un fatto che non ha scomposto (eufemismo) Aurelio De Laurentiis, il quale, al netto di qualche lamentela di facciata, ha preso la palla al balzo investendo su altri profili che ritiene più congeniali al progetto. Uno di questi è già arrivato all’ombra del Vesuvio proprio durante il mese scorso.

Ci riferiamo ad Hamed Junior Traorè, prelevato dal Bournemouth in prestito con dritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

Napoli, idee chiare per il post-Zielinski: De Laurentiis ha scelto Traore

Il talentuoso ivoriano, classe 2000, ha impiegato diverse settimane ad entrare in condizione, ma adesso sta dimostrando il suo potenziale attestandosi come uno dei giocatori più intriganti della rosa partenopea: non è un caso che il Napoli abbia pareggiato con il Barcellona pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Secondo i rumors, le buone prestazioni sono valse all’ex Sassuolo l’entrata nelle grazie del patron, che aspettava soltanto un forte segnale per prendere la decisione che già aveva in mente dal mese di gennaio: quella di riscattarlo per sostituire definitivamente Zielinski. Si vocifera, infatti, che così sarà.

