Rottura totale Napoli-Kvara: fissato il prezzo per l’addio

In casa Napoli l’obiettivo è disputare una buona seconda parte di stagione e raggiungere la qualificazione alle coppe europee

In casa Napoli è ufficialmente cominciata l’era Calzona. Dopo i problemi con Garcia e Mazzarri la società ha deciso di affidarsi all’ex vice di Sarri, ora tra l’altro ct della Slovacchia. Ci sono grandi problemi da risolvere, ma la partenza contro il Barcellona è stata piuttosto positiva, le sensazioni sono buone.

Dopo una mezzora iniziale quasi da incubo il club ha lavorato bene, ha preso le contromisure ed ha provato anche a fare la gara, cosa che durante l’avventura di Mazzarri non ha quasi mai funzionato. Al Maradona è finita in parità e ora il Napoli si giocherà la qualificazione a Barcellona e una vittoria avvicinerebbe notevolmente le porte del Mondiale per club, altro grande obiettivo della stagione azzurra.

Intanto i prossimi impegni serviranno per recuperare terreno nelle coppe, l’obiettivo minimo è la qualificazione in Europa League, ma la società e i tifosi sognano la Champions. Contro il Barcellona è tornato ed è stato subito decisivo Victor Osimhen, stella del club azzurro. L’unica nota diciamo negativa riguarda invece l’altra stella del club, il talento georgiano Kvicha Kvaratskhelia, sostituito dopo una serata storta. Calzona lo ha chiarito subito, nessuno ha il posto fisso e lo stesso Kvicha deve darsi da fare.

L’MVP della scorsa stagione vive un momento di alti e bassi, alterna grandi giocate a prestazioni deludenti e soprattutto è – insieme al suo entourage – infastidito riguardo la questione contrattuale. Rispetto a quasi tutti gli altri big della rosa Kvaratskhelia non ha rinnovato, la società ha rimandato e al momento con 1.1 milioni di euro a stagione Kvicha è il titolare che guadagna di più nell’undici dei campioni in carica.

Napoli, Kvaratskhelia sempre più infastidito

Da mesi si parla di rinnovo, ora i problemi del Napoli hanno frenato la situazione ma le parti sono distanti e la rottura non è esclusa. Se Osimhen può andare via grazie alla clausola occhio a Kvaratskhelia che potrebbe presto diventare un vero e proprio caso. E intanto le big europee osservano da vicino questa situazione.

Il Psg valuta l’accoppiata Kvara-Osimhen, lo sceicco vuole sostituire al meglio Mbappe (ormai promesso sposo del Real Madrid) e la coppia che ha portato il terzo scudetto a Napoli intriga e non poco. Occhio però anche al Liverpool che – con l’addio di Jurgen Klopp – a fine anno vedrà una vera e propria rivoluzione. Il Napoli valuta Kvaratskhelia almeno 80 milioni di euro e con questa offerta occhio a possibili colpi di scena, gli azzurri potrebbero perdere le due stelle più luminose.