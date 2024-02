Dal Milan al Napoli: che colpaccio, affare da 20 milioni

Milan e Napoli, intreccio di mercato per la prossima estate: colpo straordinario, basteranno 20 milioni di euro

Uno dei tanti mali che accomuna le stagioni di Milan e Napoli è sicuramente la difesa. Un reparto che, per motivi diversi, ha fatto acqua da tutte le parti e che ha compromesso gran parte della stagione delle due big di Serie A.

I rossoneri hanno perso per infortunio per diversi mesi pilastri come Thiaw – solo recentemente rientrato in campo – e Kalulu. Aggiungendo poi i continui acciacchi di Kjaer e qualche stop di troppo di Tomori, è inevitabile pensare che da qui a qualche mese il club di Cardinale possa pensare a dei rinforzi di spessore soprattutto al centro della retroguardia. Senza contare poi che Simone Kjaer – in scadenza a giugno e accostato tra le altre proprio al Napoli – dirà addio a parametro zero.

In casa Napoli, invece, il vero e proprio ‘dramma’ si è consumato con la cessione del coreano Kim la scorsa estate. Un addio pesante ‘causato’ da una clausola rescissoria decisamente bassa per il valore del difensore asiatico: a Monaco, sponda Bayern, stanno ancora esultando. E Napoli invece il sorriso è andato via, perché la scommessa Natan si è rivelata un fallimento su tutti i fronti. Anche per tale ragione, con le continue voci sul possibile addio di Rrahmani a giugno, De Laurentiis investirà su un grande centrale.

I nomi circolati negli ultimi mesi sono tanti e di valore ma ce n’è uno in particolare che pare destinato a scalare le preferenze e che potrebbe finire per vestire la maglia azzurra.

Kabak-Napoli: De Laurentiis beffa il Milan

Il Milan negli anni scorsi, sin dai tempi in cui giocava con la maglia dello Schalke 04, ha pensato con forza alla firma di Ozan Kabak. Il difensore turco, però, alla fine nell’estate 2022 ha deciso di trasferirsi in Bundesliga: è attualmente l’Hoffenheim la sua casa.

Adesso, però, il Napoli è la società che pare essere in pole position per la firma del talentuoso 23enne, considerato ancora tra i centrali più affidabili in ambito europeo. Ci sarà da spendere, però, perché forte anche di un contratto firmato da Kabak fino al 30 giugno 2026, l’Hoffenheim non farà sconti.

E, anzi, punta a registrare una plusvalenza. Pagato 7, potrebbe finire per lasciare il calcio tedesco e approdare all’ombra del Vesuvio per 20 milioni di euro. Un vero e proprio affare, viste le qualità del difensore che in ambito internazionale ha una discreta esperienza.

Kabak, quest’anno, ha collezionato 19 presenze tra campionato e coppe con la maglia della squadra tedesca andando a segno 2 volte e firmando 1 assist vincente.