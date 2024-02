Dal Napoli alla Juve: 30 milioni e via libera

Sembra sempre più in procinto di lasciare il suo attuale club, lo aspetta di nuovo la Serie A: serviranno almeno 30 milioni

Il calciomercato è ancora un tema importante e dibattuto dagli addetti ai lavori – dirigenti sportivi e procuratori – allo scopo di arrivare la prossima estate con una lista di nomi già pronti per essere presi in considerazione dalle società. Tra le squadre più impegnate sin da ora alla ricerca di nuovi profili non si può menzionare la Juventus.

La società bianconera tuttavia prima degli acquisti dovrebbe pensare al prossima allenatore, dato che Massimiliano Allegri non è affatto certo di rimanere alla Continassa, al contempo però Giuntoli e Manna sono al lavoro e cercheranno di trovare interpreti all’altezza a prescindere da chi prenderà il posto dell’attuale tecnico bianconero.

Tra i nomi più altisonanti di cui si parla nelle ultime ore spicca un ex Napoli che in questo momento non sta vivendo un periodo brillantissimo dal punto di vista soprattutto delle prestazioni.

Se proprio dobbiamo individuare un reparto che subirà netti cambiamenti, quello è il centrocampo. Al netto del ritorno di Niccolò Fagioli tra le fila bianconere, alla Juve occorrerà qualche altro nome di punta per rimettere in carreggiata quello che è da sempre il reparto che la contraddistingue.

Ecco perché nelle ultime ore non si fa che parlare del futuro dell’ex Napoli Fabian Ruiz, grande pallino di Cristiano Giuntoli – fu lui a convincere De Laurentiis nel 2018 a puntare su di lui – e potenziale esubero del Paris Saint Germain. In Francia non sta vivendo la sua annata migliore, alla pari della prima stagione vissuta agli ordini di Galtier, l’andaluso sta trovando difficoltà sul piano della continuità di rendimento. A tal punto che Luis Enrique gli preferisce spesso Ugarte.

Juve, occhi su Fabian Ruiz: segnali da Parigi

Dalla Spagna sono convinti che il PSG possa prendere in considerazione una sua cessione: come minimo serviranno 30 milioni di euro per convincere i transalpini. La Juve prenderà in considerazione il potenziale affare avendo già in passato dimostrato di ritenerlo un calciatore funzionale per il proprio stile di gioco.

Valutazioni in corso, oltre alla Juve anche l’Atletico Madrid potrebbe mettere la freccia per il centrocampista. Tutto dipenderà dalla sua voglia di tornare in Serie A in cui, al netto di qualche annata storta, ha comunque lasciato buoni ricordi.