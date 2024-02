Dalla Juve al Napoli: 18 milioni e cessione chiusa

Dalla Juventus al Napoli, il colpo da urlo è dietro l’angolo: affare fatto per 18 milioni di euro durante il mercato estivo

Il campo sta vedendo la Juventus avere la meglio ma, intanto, il duello tra i bianconeri ed il Napoli sembra destinato a durare ancora a lungo. Dentro il rettangolo verde ma anche fuori, in vista di una sessione estiva di calciomercato che già promette scintille.

Uno dei crucci che quest’anno sta sicuramente tormentando sia gli azzurri che la squadra allenata da Massimiliano Allegri è il centrocampo. Un reparto che i campioni d’Italia hanno troppo spesso visto in grandissima sofferenza. Dal rendimento sottotono di Lobotka al calo, anche a causa della Coppa d’Africa, di Anguissa.

In vista di giugno la società di De Laurentiis si darà da fare per portare a Castelvolturno un grande centrocampista, in grado di far dimenticare il ‘tradimento’ di Piotr Zielinski. Il nazionale polacco, in scadenza a fine stagione, ha deciso di non rinnovare: nel suo futuro c’è solo l’Inter.

A questo punto anche la Juve rischia di vivere una vera e propria emergenza che Giuntoli ha provato a limitare con l’attivo di Carlos Alcaraz solo qualche settimana fa. Ma l’addio ormai quasi certo di Adrien Rabiot non fa altro che gettare benzina sul fuoco: Allegri ha chiesto un grandissimo centrocampista.

Le due società hanno valutato grandi investimenti per il mese di gennaio, in quella sezione del campo: nulla da fare, è stato tutto rimandato al mese di giugno.

In tal senso, sembra avvicinarsi un’operazione che coinvolgerebbe direttamente Juventus e Napoli, per uno dei centrocampisti più forti e ambiti del panorama europeo. A parlarne è il portale ‘Footballinsider’, che riporta un’indiscrezione davvero clamorosa.

Occhi in casa Tottenham dove Pierre-Emile Hojbjerg, già vicino al calcio italiano nella passata sessione di mercato, è destinato con certezza a lasciare gli ‘Spurs’.

Juve-Napoli, colpo Hojbjerg: bastano 18 milioni

Non vi sarà il Tottenham nel futuro del forte danese, secondo fonti vicine al calciatore. Ed il club londinese, vista la scadenza del contratto di Hojbjerg ferma al 30 giugno 2025, ha già fissato una cifra.

18 milioni di euro basteranno per avere il via libera alla firma di Hojbjerg che, a questo punto, potrebbe davvero avvicinarsi con forza ad una tra Juventus e Napoli al termine dell’attuale stagione. La dirigenza del Tottenham è pronta ad accontentarsi, pur di non perdere a zero il calciatore tra meno di un anno e mezzo.