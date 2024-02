Ilary-Totti, attacco durissimo in diretta: è bufera

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi resta un argomento caldo. Una nuova reazione è diventata già virale

La fine del rapporto tra l’ex capitano della Roma e la presentatrice Mediaset continua a far discutere. L’ultimo annuncio arrivato in diretta si aggiunge alle tante polemiche già in corso.

Il campo del gossip resta sempre molto attento su ogni dettaglio che emerge dalla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia non si è lasciata benissimo, per usare un eufemismo, non a caso sono tante le accuse che le parti in causa si rimbalzano.

La conduttrice, in attesa di tornare in onda con un suo programma, è davvero scatenata in questi mesi. Prima è stata protagonista di un docufilm su Netflix, in queste ultime settimane invece sta riscontrando un buon successo la sua biografia.

L’ex capitano giallorosso cerca di difendersi dai colpi mediatici e pensa al suo lavoro da agente, nel frattempo ha seguito il passaggio del figlio Cristian dal Frosinone al Rayo Vallecano. Un altro campione del passato è intervenuto sulla vicenda tra Totti e Ilary Blasi, il pensiero di Adriano Panatta è stato sferzante.

L’ex grande gloria del tennis italiano è intervenuto ai microfoni di Rai News esprimendosi in maniera genuina sull’argomento. Ha un po’ condiviso quello che è il pensiero anche di tanti italiani, in questo momento ci sono cose molte più serie su cui porre l’attenzione.

Panatta, che ‘rovescio’ sulla ex coppia Totti-Blasi

Nel suo giudizio, Panatta ha sottolineato come si parli anche troppo della fine del rapporto tra Totti e la Blasi, con i dettagli che non appassionano il pubblico. La separazione della coppia romana, nonché le accuse reciproche sui tradimenti trapelate sulle riviste di gossip, non interessano nemmeno l’ex tennista: “Non me ne può fregare di meno, perché con tutti i problemi che ci stanno in Italia e nel mondo, non si può pensare a Totti, a Ilary e ai loro orologi”.

La stilettata dell’ex campione è arrivata in maniera netta, suggerendo ai due ex sposi di mantenere un profilo più cauto per il futuro: “Quando si mettono in piazza i sentimenti è sempre molto spiacevole. A un certo punto poi finisce anche a stracci”.

Panatta, in maniera piuttosto colorita, ha poi espresso il suo pensiero su un’altra separazione eccellente. L’addio di Chiara Ferragni a Fedez lascia abbastanza indifferente l’ex tennista, che ha ribadito di non perdere il suo tempo nel seguire gli influencer e le loro vicende.