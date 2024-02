Prendono Kvaratskhelia: arriva insieme a De Zerbi

Kvaratskhelia potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. De Zerbi lo ha chiesto ad un club come rinforzo durante il calciomercato estivo.

Kvaratkshelia si prepara ad iniziare una nuova esperienza lontano da Napoli. Sono in corso tutte le riflessioni del caso anche da parte di De Laurentiis, ma l’ipotesi di vedere il georgiano lontano dai partenopei è una ipotesi considerando anche la possibilità di aprire un nuovo ciclo.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da calciomercato.it, De Zerbi ha chiesto al possibile nuovo club Kvaratskhelia come primo rinforzo durante il calciomercato estivo. E’ una ipotesi da considerare anche se per il momento niente è ancora certo.

Calciomercato: Kvaratskhelia primo colpo, lo vuole De Zerbi

L’obiettivo del Napoli è quello di aprire un nuovo ciclo e il futuro di Kvaratskhelia è assolutamente tutto da scrivere. Il georgiano potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia dei partenopei, ma in caso di una proposta importante la situazione potrebbe cambiare. Niente di certo almeno per il momento. Si tratta comunque di una possibilità da considerare e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca oppure no.

Le ultime informazioni parlano di un De Zerbi davvero innamorato di Kvaratskhelia tanto da averlo chiesto al Barcellona come primo colpo del calciomercato estivo in caso di suo approdo. E’ una possibilità da considerare in questo momento della stagione, ma vedremo cosa succederà. Di certo stiamo parlando di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo visto che la strada per arrivare alla fine della stagione.

Vedremo se si arriverà all’accordo oppure no, ma De Zerbi ha individuato in Kvaratskhelia il rinforzo ideale per la sua nuova squadra. Di certo prima il bresciano deve firmare e poi vedremo se ci sarà la possibilità di accordo oppure no. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Mercato: Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona

