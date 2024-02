Michael Schumacher, nuova clamorosa ammissione: tifosi di stucco

Un vero e proprio annuncio che ha lasciato i tifosi di stucco: Michael Schumacher, l’ammissione è davvero clamorosa

Michael Schumacher ha regalato anni indimenticabili ai tifosi della Formula 1. Uno sport che il pilota tedesco, che il mese scorso ha compiuto 55 anni, ha letteralmente cambiato grazie al suo talento. E l’ammissione arrivata nelle scorse ore riguardo al tedesco è stata decisamente inaspettata.

Pare lontana l’epoca dei sette titoli mondiali con la Ferrari, con prestazioni da alieno che hanno messo in riga i più grandi rivali dei suoi tempi. Adesso, però, tutto è cambiato. Di Schumacher si fa un gran parlare soprattutto per la sua salute: sono passati ben 11 anni dal tragico incidente sugli sci sulle nevi di Meribel che ha cambiato per sempre la vita di Michael.

I tifosi aspettano un annuncio che possa portare buone notizie ma, intanto, di notizie effettive ne arrivano sempre meno. Al di là dell’indiscrezione che vedrebbe il ‘Kaiser’ il prossimo settembre presenziare al matrimonio della figlia Gina Maria, ciò che ha lasciato a bocca aperta i sostenitori della Ferrari ed in primis quelli di Schumacher sono le parole di Lewis Hamilton.

In occasione dei test pre-campionato che si stanno svolgendo in Bahrain, è tornato a parlare Lewis Hamilton e lo ha fatto – come sua consuetudine – in maniera tutt’altro che banale. Lo fa già da ferrarista, visto il suo ormai certo passaggio alla Rossa di Maranello nella stagione 2025/26.

Secondo quanto riportato da ‘Eurosport’, il pilota inglese ha definito ‘un grande stimolo‘ il suo passaggio alla Ferrari visto che non vince dal 2007.

Inutile girarci attorno, un pilota tanto vincente non può non essere accostato ad uno dei più grandi di sempre che ha scritto pagine indimenticabili della storia della Ferrari: Michael Schumacher. Un parallelismo che Hamilton ha confermato, rilasciando anche una dichiarazione decisamente sorprendente e di grande ammirazione per l’ex pilota.

“Sceglievo Schumacher”: Hamilton fa impazzire i tifosi

“Da ragazzino, ai videogiochi, sceglievo sempre Michael Schumacher“. Una stima infinita per la leggenda tedesca, con Hamilton che a questo punto proverà a fare come Michael che prese una macchina deludente e la trasformò con il suo genio in vincente.

“Tutti i piloti si chiedono cosa significhi vestire la tuta della Rossa”, ha dichiarato Hamilton che ha poi aggiunto come proverà ad imparare l’italiano, come primo ‘regalo’ ai tifosi della Ferrari che ora non potranno non tornare a sognare il titolo piloti.

Adesso comincerà l’ultima stagione in Mercedes per l’inglese che dal 2025, al fianco di Charles Leclerc per un’accoppiata dal talento pazzesco, proverà a riportare ai vertici la scuderia di Maranello.