Napoli, addio Osimhen: c’è anche una pretendente in Serie A

In estate Victor Osimhen dirà addio al Napoli ma potrebbe clamorosamente restare in serie A: ecco tutti i dettagli

Victor Osimhen in estate lascerà il Napoli e dirà addio alla realtà partenopea. Non ci sono più dubbi sul suo destino, lo ha annunciato lo stesso Aurelio De Laurentiis.

Questi sono gli ultimi mesi per lui in azzurro, e proverà a chiudere dando tutto per la maglia. Almeno è a parole quanto asserito dal nigeriano, nei fatti poi è tutto da dimostrare, vista la comodità con cui è tornato dalla Coppa d’Africa. Se però c’è un attaccante che sa essere decisivo nella rosa, questo è sicuramente lui. Basti vedere la differenza che ha fatto appena è tornato a giocare contro il Barcellona.

Il rinnovo arrivato a dicembre aveva fatto illudere in molti di una sua permanenza. Invece era solo un modo per venirsi incontro, lasciarsi nel migliore dei modi possibili con la società che l’ha valorizzato e fatto crescere: portare più soldi possibili dal suo addio. Per il resto non è mai stato in discussione il fatto che questo sia l’ultimo anno all’ombra del Vesuvio per lui.

Sulla sua nuova destinazione però ancora non si sa nulla. Si tratta di una squadra top secret, ancora non emersa, probabilmente nemmeno nella volontà del giocatore. Tutto dipenderà dagli incastri del prossimo mercato. Fosse per lui, la scelta l’avrebbe già fatta.

Quella di andare in Premier League, il campionato dei suoi sogni e magari nel Chelsea, il club dei suoi sogni, dove giocava un certo Didier Drogba, il suo idolo da piccolo. Proprio l’Inghilterra è tra le mete più accreditate: se saranno i blues o qualche altro club come ad esempio l’Arsenal o il Manchester United è ancora presto per saperlo.

Più indietro ci sarebbero PSG e Real Madrid. Entrambe le piste sono legate a Mbappe: nel primo caso arriverebbe come suo sostituto, nel secondo se dovesse saltare la trattativa per il francese.

C’è però un’ultima e clamorosa pista che porta… Alla Juventus.

Addio Osimhen, occhio alla Juventus

Ad oggi sembra improbabile, ma nel calcio mai dire mai. Non solo una sua permanenza in Italia ma l’approdo nel club più odiato dalla piazza partenopea. Secondo quanto riferito da “El Nacional”, sul giocatore ci sarebbero proprio i bianconeri. Impensabile? Chissà…

Intanto lì c’è Giuntoli che l’ha già portato in azzurro e fatto crescere, credendo in lui. Anche quando Higuain andò via dal Napoli per passare alla Juve sembrava impossibile e dall’oggi al domani la trattativa si concretizzò.

