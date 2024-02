Napoli gelato: colpo di scena Kvaratskhelia

La stagione delicata e difficile del Napoli prosegue, altro colpo di scena che riguarda Kvaratskhelia: che cosa sta succedendo

Non era mai accaduto, nell’era De Laurentiis, che il Napoli passasse attraverso tre allenatori. Uno scenario che rimanda alla mente, per i tifosi azzurri, i periodi più difficili della storia del club, momenti che apparivano ormai dimenticati. Paradossale che tutto questo sia accaduto nell’anno in cui gli azzurri sfoggiano lo scudetto sulla maglia. L’annata storta dei partenopei è simboleggiata da quanto sta accadendo a uno degli uomini chiave dello scorso anno, Khvicha Kvaratskhelia.

Se un anno fa il georgiano era letteralmente imprendibile e smazzava gol e assist a ripetizione, in questa stagione le cose sono molto diverse. Il suo talento è rimasto intatto, ma gli avversari stanno riuscendo a limitarlo meglio. Non lo aiutano, certamente, una squadra in difficoltà e il ‘trattamento’ ricevuto spesso e volentieri dai difensori, che in più di una occasione lo hanno martoriato, senza che gli arbitraggi lo tutelassero a sufficienza.

Lui stesso fa fatica a esprimere sul campo lo stesso strapotere tecnico. E’ comunque l’ultimo ad arrendersi in campo e risulta ugualmente tra i più pericolosi nel Napoli, uno dei pochi che può accendere davvero la luce. Ma le sue migliori giocate si stanno vedendo solamente a sprazzi e anche così si spiega il rendimento balbettante dei partenopei. Ci sono già stati momenti di tensione che lo hanno riguardato e che adesso tornano d’attualità.

Napoli, caso Kvaratskhelia dopo la sostituzione: la posizione di Calzona e De Laurentiis

Può crearsi un nuovo caso attorno al georgiano, dopo quanto accaduto nel corso della sfida con il Barcellona. A metà del secondo tempo, l’allenatore Calzona lo ha sostituito, al termine di una prestazione non brillante, con Lindstrom. E Kvaratskhelia non ha gradito.

Visibile il gesto di stizza dell’attaccante al momento dell’uscita. Una stizza poi non manifestata al momento di sedersi in panchina, dopo aver effettuato il giro del campo per tornare dai suoi compagni, ma la sua reazione non è comunque passata inosservata. Stando al ‘Corriere del Mezzogiorno’, il tecnico Calzona e il presidente De Laurentiis non avrebbero gradito a propria volta quanto hanno visto.

La situazione è da gestire con delicatezza, l’allenatore avrebbe poi smorzato i toni per non alterare gli equilibri interni. Ma non è la prima volta che il classe 2001 viene coinvolto in episodi del genere quest’anno e sullo sfondo la querelle contrattuale potrebbe avere il suo peso. Da capire come il giocatore sarà gestito nelle prossime gare.