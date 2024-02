Napoli: ADL ha scelto, ecco chi sarà il nuovo tecnico

In casa Napoli si continua a lavorare sul futuro tecnico. Le idee di ADL sono chiare anche se i dubbi saranno sciolti solamente al termine della stagione.

Chi sarà il prossimo tecnico del Napoli? Molto difficile rispondere a questa domanda ora. I dubbi saranno sciolti solamente al termine della stagione e dopo un confronto con il resto della società.

Le idee di ADL sono molto chiare e presto dovrà essere presa una decisione. Il Napoli ragiona e, quindi, non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro del tecnico dei partenopei. Vedremo cosa succederà nel destino degli azzurri.

Panchina Napoli: ADL non ha dubbi, lui sarà il tecnico

La strada per la panchina del Napoli è ancora lunga e può succedere di tutto. Le idee sono chiare e nelle prossime settimane inizieranno tutti i contatti per capire la fattibilità di questa operazione. Naturalmente l’ultima parola spetterà direttamente ai tecnici. Di certo le idee sono molto chiare e per questo motivo ADL farà di tutto per regalarsi l’allenatore che consentirà ai partenopei di fare un salto di qualità importante e provare a tornare nuovamente a sognare dei trionfi.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la conferma di Calzona potrebbe arrivare solo con il quarto posto, ma ADL non molla le piste che portano a Italiano e Pioli. Il primo resta il grande favorito per la panchina partenopea considerando che il secondo aspetta ancora il Milan. Ma sono in corso le riflessioni per avere un quadro molto più chiaro.

Ora la cosa più importante per De Laurentiis è quella di conquistare il quarto posto. Poi si ragionerà sul nome del tecnico e saranno prese tutte le decisioni del caso. Presto, quindi, avremo un quadro molto più chiaro e, quindi, vedremo cosa accadrà nel giro di poco tempo sul futuro della panchina dei partenopei.

Napoli: la sfida è tra Pioli e Italiano

In casa Napoli è aperta la sfida tra Italiano e Pioli in panchina in caso di una mancata conferma di Calzona. Di certo sono in corso le riflessioni del caso e per questo motivo presto sarà fatta la decisione. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del presidente per rilanciare i partenopei.