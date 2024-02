Niente da fare: l’annuncio gela il Napoli, affare saltato

Niente da fare in casa Napoli: arriva l’annuncio che gela Aurelio De Laurentiis e tutti i tifosi che stavano sognando il colpo. Affare saltato

Niente da fare per il Napoli. La prossima stagione sarà una vera e propria rivoluzione in casa azzurra e tanti volti potrebbero salutare a favore di nuovi innesti. Si parte da Osimhen e Zielinski, sicuri dell’addio, ma anche altri membri della rosa non sono così convinti di restare come Meret che, dopo anni di critiche in azzurro, anche in quelli vincenti, potrebbe decidere di dire basta per trovare un po’ di serenità altrove.

Proprio la porta è sicuramente uno dei reparti maggiormente da monitorare per il club azzurro. Se dovesse andare via l’ex Spal, di sicuro il Napoli dovrebbe trovare un nuovo numero uno degno dell’ambizioni della piazza. Qualche nome in circolazione c’è da tempo, gira nelle segrete stanza di Castel Volturno e nei colloqui tra Meluso e Aurelio De Laurentiis. Uno dei più grandi obiettivi, però, rischia di sfumare. C’è l’annuncio dell’agente.

Michele Di Gregorio è sicuramente una delle sorprese più grandi della stagione in serie A. Emerso già nello scorso campionato, in questo sta facendo ancora meglio, tanto da diventare una autentica saracinesca per il Monza, che spesso serra la porta grazie agli interventi dell'”Uomo Tigre”. Il suo futuro, però, è un rebus.

Ricordiamo che l’Inter, club dal quale proviene, ha sempre una percentuale sulla futura rivendita. Era dato anche in orbita Napoli. In ogni caso a fare chiarezza ci ha pensato Carlo Alberto Belloni, l’agente del portiere del Monza, intervenuto a TV Play. Queste le sue parole: “Ci sono state delle chiacchierate con alcune big e la mia volontà è quella di cercare di tenerlo in Italia, lui è pronto per una grande”.

Niente da fare per Di Gregorio, l’annuncio dell’agente gela il Napoli

“Di Gregorio alla Juve? Alla Juventus c’è Szczesny, non credo lo venderà. Difficile possa prendere altre strade. Invece è legato sia affettivamente che da una piccola percentuale di contratto all’Inter. Non è un tifoso nerazzurro, ma è cresciuto lì. C’è un rapporto solido, ma è legato solo da questa futura rivendita ad oggi. Prima di Natale c’è stata una chiacchierata ed è finita lì”, è la rivelazione che fa Belloni.

Poi l’affondo sul Napoli: “Non ho parlato con gli azzurri né con la Roma. Penso che i partenopei oggi abbiano altre priorità, comunque il costo è di circa 20 milioni e in Italia pochi possono permetterselo”. Insomma, il futuro del portiere sembra destinato ad essere di nuovo all’Inter. Intanto chiude all’estero: “Premier League? Fa gola a chiunque ma ha step differenti e preferirei per ora di no”.

