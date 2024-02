Raspadori lascia tutto e se ne va: pioggia di milioni per il Napoli

Il Napoli si prepara ad un doloroso addio in estate: Giacomo Raspadori ai saluti, ecco la cifra in arrivo per l’attaccante

Il pari contro il Barcellona, seppur in seguito ad una prestazione tutt’altro che esaltante, può essere il primo passo verso la rinascita. Il nuovo Napoli guidato da Francesco Calzona dovrà dimostrare tanto nei prossimi mesi, prima di gettarsi a capofitto nella sessione estiva di calciomercato.

Aurelio De Laurentiis è pronto a garantire dei veri e propri botti per quello che sarà il sostituto del traghettatore Calzona in vista del ritiro di luglio. Ma ai vertici della società partenopea si stanno iniziando a materializzare delle cessioni davvero pesanti. Inutile girarci intorno, Victor Osimhen è il reale trascinatore dei campioni d’Italia in carica. A segno pure col Barcellona, sua la rete del pari nei 90′, ha da qualche settimana annunciato in maniera sibillina il suo futuro.

Già deciso, lontano da Napoli, anche se non si sa ancora il nome del top club pronto a garantire al patron azzurro oltre 100 milioni di euro. Anche Piotr Zielinski dirà addio al Napoli, ma in questo caso la beffa è dietro l’angolo. Perché Beppe Marotta ha studiato bene lo scippo, convincendo il nazionale polacco a non rinnovare: diventerà, a zero, un nuovo calciatore dell’Inter.

Sembra però farsi spazio un’altra idea di cessione, in questo caso abbastanza inattesa, che potrebbe fruttare un clamoroso tesoretto da reinvestire sul mercato. Tutto ‘merito’ di Giacomo Raspadori che al termine dell’attuale stagione potrebbe volare in Premier League.

Giunto a Napoli nell’estate per una cifra complessiva (tra prestito e riscatto) di poco superiore ai 30 milioni di euro: adesso, però, l’ex Sassuolo potrebbe fruttare molto di più ai dirigenti azzurri, pronti a questo punto a confezionare una plusvalenza.

In primo piano c’è un top club inglese che sta tornando nell’elite del calcio europeo e che dopo Dragusin tornerebbe a pescare dalla Serie A. Si parla ovviamente del Tottenham, rinato dopo l’arrivo di Postecoglou e che vorrebbe portare il fantasista a Londra durante il prossimo calciomercato estivo.

Bye bye Raspadori: proposta choc dalla Premier

Per Raspadori sarebbe pronta un’offerta irrinunciabile a cui sia Meluso che lo stesso De Laurentiis difficilmente riuscirebbero a dire di no. 50 milioni cash sul piatto, per uno degli affari più costosi dei prossimi mesi.

Raspadori, tra luci ed ombre, quest’anno ha comunque preso parte a 33 apparizioni con la maglia azzurra: tra campionato e coppe, 4 le sue reti e 2 gli assist vincenti.