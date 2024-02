Spalletti pronto a convocarlo: tifosi del Napoli senza parole

Luciano Spalletti vuole allestire la Nazionale italiana per raggiungere i traguardi più importanti: un paio di sorprese stupiscono i tifosi del Napoli

La nuova Nazionale italiana parte, in primo luogo, dai principi di gioco e dalle scelte di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha avuto sempre le idee piuttosto chiare in carriera su come far girare le sue squadre e sugli uomini che avrebbero potuto interpretare le posizioni a lui care per il funzionamento tattico degli undici in campo.

Al Napoli è arrivato, dopo risultati altalenanti e critiche eccessive – a tratti ingiustificate -, il suo grande capolavoro, uno scudetto che si è tatuato sulla pelle e che resterà indelebile per un intero popolo e per un allenatore che è riuscito così a entrare nell’olimpo degli allenatori italiani con un successo storico. Poi è arrivato l’addio, anche quello di Roberto Mancini e la chiamata della federazioni, poi la responsabilità di difendere i colori azzurri, quelli della Nazionale.

Ciò che non è cambiato sono le ambizioni, come ha confermato Spalletti in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Io ho bisogno di far venire fuori una Nazionale forte, non mi accontento di nulla. Voglio vincere l’Europeo e poi voglio vincere il Mondiale“, ha dichiarato senza peli sulla lingua. E per farlo, ci sarà bisogno anche di valutare tutti i profili emergenti, anche volti a sorpresa.

Spalletti rivaluta due nomi ‘scartati’ al Napoli: Gaetano e Folorunsho

Una delle grandi qualità di Spalletti è analizzare talenti ed estrarre da loro tutto il meglio. Sempre ai microfoni del quotidiano rosa, ha dichiarato: “Buongiorno è fortissimo, Bellanova una forza della natura, Calafiori è pronto, Fabbian una sorpresa, Gaetano ora gioca, Folorunsho una belva e poi Cambiaso, Baldanzi, Lucca, Carnesecchi, Di Gregorio, Provedel… Nella rosa ci possono essere petali nuovi. La lista è di 23 ma ne porterò in preconvocazione 4 o 6 di più”.

Ciò che stride è che Gaetano e Folorunsho li avrebbe avuti a disposizione anche al Napoli, ma non li ha mai davvero valutati e ha riservato pochissimi spazi all’ex Cagliari. Portarli in Nazionale sarebbe una scelta in totale controtendenza rispetto a quanto fatto negli anni precedenti e per questo molti tifosi partenopei sono perplessi. In realtà, c’è da dire che la crescita dei due centrocampista con Cagliari e Verona è evidente e le valutazioni del Ct, da selezionatore quindi, passano anche dalla valutazione di questi talenti. Staremo a vedere, ma le prospettive per loro sembrano decisamente più luminose.